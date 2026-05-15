Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

Chiều 15-5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế có thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 8, xem xét, kết luận đối với một số cán bộ có vi phạm.

Ông Nguyễn Đình Đức

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, nguyên Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là Thi hành án dân sự TP Huế.

Trong thời gian giữ chức vụ trước đây, ông Hùng để kế toán nghiệp vụ thi hành án lợi dụng lấy cắp thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng xem xét vi phạm đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nhận thấy, ông Đức chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng xây dựng và phát sóng các chuyên đề truyền thông Chương trình nông thôn mới. Việc này để Công ty Cát Tường Quân lợi dụng sơ hở, làm giả hồ sơ, chứng từ phát sóng để nghiệm thu, thanh quyết toán, chiếm đoạt ngân sách Nhà nước.

Sau khi phát hiện sai phạm, ông Đức không chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã ký với Công ty Cát Tường Quân; chưa chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đình Đức; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Huế kiểm tra, xử lý kỷ luật các cán bộ, đảng viên có liên quan.

VĂN THẮNG