Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn phải đặt trong tầm nhìn chiến lược mới

Chiều 15-5, tại hội thảo “Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới” do Báo Thanh Niên tổ chức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn trong tầm nhìn chiến lược mới.

Phát biểu chỉ đạo và đề dẫn hội thảo, bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh Quy định 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng đánh dấu sự đổi mới tư duy, nhận thức lý luận - tư tưởng.

Theo bà Đinh Thị Mai, quy định này lấy “4 kiên định” làm nguyên tắc nền tảng, bất biến; chuyển mạnh từ “định hướng, khuyến khích” sang “chế định, bắt buộc”, “điều chỉnh hành vi”; từ đánh giá “định tính” sang “định lượng” cụ thể; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Tại hội thảo, các tham luận và phiên thảo luận mở với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, thủ lĩnh Đoàn các thời kỳ đã tập trung góp ý việc triển khai Quy định 19-QĐ/TW vào thực tiễn; đề xuất giải pháp đổi mới công tác chính trị, tư tưởng trong thanh niên, thế hệ trẻ.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn phải được đặt trong tầm nhìn chiến lược mới. Công tác này không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, phổ biến, giải thích, mà phải thực sự đi trước, mở đường; chủ động dẫn dắt, kiến tạo niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng bản lĩnh, khơi dậy khát vọng và tạo sức đề kháng tư tưởng vững chắc cho thanh niên.

Từ các ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị các tổ chức Đoàn, thanh niên, đoàn viên tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên định mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đây là nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của tổ chức Đoàn, nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh, cần đưa yêu cầu giáo dục chính trị, tư tưởng trở lại đúng môi trường hiệu quả nhất là phong trào. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện phải rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và có thể đo lường được tác động.

