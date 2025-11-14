Đa phương tiện

Podcast 17 giờ 14-11: Người dân chăm sóc cá heo bị sóng đánh dạt vào bờ

Podcast 17 GIỜ 14-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia; Thông qua 43 nghị quyết, thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh và bền vững; Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ nổ bồn chứa axit làm 2 công nhân tử vong; Lâm Đồng: Dãy cột điện bị “bỏ quên” đang được di dời; Khoảnh khắc đất đá tràn xuống từ trên đồi trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng; Phát hiện hơn 1 tấn kẹo dẻo không rõ xuất xứ...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Campuchia 43 nghị quyết thúc đẩy TPHCM phát triển Thủ tướng vụ nổ bồn chứa axit 2 công nhân tử vong cứu hộ cá heo bờ biển Cam Ranh cột điện đất đá tràn xuống sạt lở Đà Nẵng kẹo dẻo không rõ xuất xứ

