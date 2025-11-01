"Cà phê sáng cùng ngư dân" kết hợp tuyên truyền chống khai thác IUU

Sáng 1-11, tại xã Long Hải (TPHCM), UBND xã Long Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức chương trình "Cà phê sáng cùng ngư dân" kết hợp tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT, Phó Trưởng ban thường trực chỉ đạo IUU TPHCM, lãnh đạo xã Long Hải, lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cùng đông đảo chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn.

Đây không chỉ là buổi cà phê sáng mà còn là dịp để tuyên truyền về việc chống khai thác IUU tới ngư dân, chung tay cùng ngư dân cả nước gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam. Đây cũng là dịp lãnh đạo TPHCM lắng nghe những ý kiến, đề xuất của ngư dân.

Đông đảo ngư dân, chủ tàu tham dự buổi cà phê sáng

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn biên phòng Phước Tỉnh, khi đưa tàu vươn khơi bám biển, ngư dân phải bật thiết bị giám sát hành trình liên tục, kể cả khi về bờ neo đậu để lực lượng chức năng quản lý. Đồng thời lưu ý một số vấn đề ngư dân cần phải thực hiện, đăng ký, đăng kiểm, có giấy phép khai thác thủy sản.

Ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ phát biểu kiến nghị tại buổi "Cà phê sáng cùng ngư dân"

Ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ tại xã Long Hải cho biết: "Để bảo đảm khai thác thủy sản bền vững, tôi đề nghị nhà nước cần áp dụng giải pháp khai thác 6 tháng làm, 6 tháng nghỉ và có chính sách hỗ trợ trong những tháng nghỉ này cho ngư dân. Đây là giải pháp để ngư trường tái tạo và khai thác thủy sản bền vững".

Đại diện các chủ tàu, ngư dân cũng gửi gắm, kiến nghị một số nội dung thiết thực như: Tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho ngư dân để người dân yên tâm bám biển, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền.

Ngư dân cũng tiếp tục kiến nghị việc cấp giấy phép an toàn thực phẩm làm khó ngư dân vì họ khai thác chứ không chế biến thủy sản, không được cấp giấy đăng kiểm, giấy phép khai thác do cải hoán máy, thay máy...

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo IUU TPHCM phát biểu tại buổi "Cà phê sáng cùng ngư dân"

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo IUU TPHCM cho biết: "Những kiến nghị, đóng góp ý kiến của ngư dân sẽ được ghi nhận và sớm nhất báo cáo với cơ quan chức năng để hỗ trợ ngư dân tối đa, giúp bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Mong bà con ngư dân cùng chính quyền phấn đấu gỡ thẻ vàng EC, đồng hành với TPHCM phát triển”.

THÀNH HUY