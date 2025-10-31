Ca sĩ Vũ Hà khai gì khi bị cáo buộc đánh bạc trong khách sạn Pullman?

Chiều 31-10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội) tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội “Đánh bạc”.

Trong 141 bị cáo bị đưa ra xét xử, có tới 136 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc”, trong đó có nhiều thành phần như ca sĩ, cựu cán bộ, doanh nhân…

Lên bục khai báo trả lời thẩm vấn, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, trú tại phường Gia Định, TPHCM) thừa nhận cáo buộc trong cáo trạng.

Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) tại phiên tòa. Ảnh: HỒNG NGUYÊN

Bị cáo Vũ Ngọc Hà cho biết, được một người bạn mở thẻ tại câu lạc bộ King Club, nhưng không nhớ chính xác thời gian mở thẻ. Sau khi mở thẻ, bị cáo chưa đánh bạc ngay mà thời gian sau đó mới vào câu lạc bộ chơi bạc.

Ở lần chơi bạc duy nhất, bị cáo Vũ Ngọc Hà cầm theo khoảng 10 triệu đồng, tiền do bản thân làm ra. Trong khoảng 3 tiếng chơi bạc, bị cáo Vũ Ngọc Hà thua 199 USD. Đến nay, bị cáo này đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 15-4-2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà mở thẻ tại câu lạc bộ King Club. Khoảng 1 tháng sau, bị cáo đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Liên quan tới vụ án này, tỉnh Phú Thọ có 6 cựu lãnh đạo, 1 cựu hiệu phó trường đại học trên địa bàn tỉnh tham gia chơi bạc.

Cơ quan công tố cáo buộc, 7 cá nhân ở tỉnh Phú Thọ tới chơi bạc hơn 460 lần với tổng số tiền cộng dồn hơn 9,5 triệu USD. Riêng bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị cáo buộc chơi bạc 95 lần, sử dụng hơn 7 triệu USD để chơi.

Mặc dù là một trong những bị cáo có lượng tiền “nướng” vào đỏ đen cao nhất, ông Hồ Đại Dũng không xuất hiện tại phiên tòa và có đơn gửi tòa xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, câu lạc bộ King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý câu lạc bộ King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo cáo buộc, từ ngày 4-2 đến 22-6-2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép. Trong đó, Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Kim In Sung sau đó đã thuê 3 người giúp sức gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok (đều quốc tịch Hàn Quốc). Theo cáo trạng, tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD (hiện đang bỏ trốn).

GIA KHÁNH