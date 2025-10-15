Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ sắp hầu tòa với cáo buộc đánh bạc

Chiều 15-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội thông tin, dự kiến ngày 28-10, đơn vị sẽ xét xử 141 người trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman (Hà Nội).

Phiên tòa kéo dài tới ngày 12-11. Đây là vụ đánh bạc bằng hình thức chơi game do các đối tượng người Hàn Quốc tổ chức. Trong số các con bạc, có nhiều người là doanh nhân hoặc lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước.

Trong vụ án, có 136 cá nhân bị truy tố về tội “Đánh bạc”, trong đó có 2 cựu quan chức là bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình trước đây (nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) và Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng

Theo cáo trạng, Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng. Mọi hoạt động của King Club do Kim In Sung là người chỉ đạo và người này thuê 3 người giúp việc cho mình gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Kết quả điều tra xác định, Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Tháng 6-2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman. Đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD.

Trong nhóm 136 bị cáo chịu truy tố về tội đánh bạc, viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ từ ngày 4-2-2024 đến 22-6-2024 đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Trong đó, lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng), lần ít nhất 4.920 USD (tương đương 118 triệu đồng). Vị này thua bạc số tiền hơn 759.200USD (tương đương 18 tỷ đồng).

Trong khi đó, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình trước đây, bị xác định mở thẻ đánh bạc ngày 25-6-2022. Từ ngày 5-2-2024 đến 22-6-2024, người này đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD…

