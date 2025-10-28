Xét xử 141 bị cáo trong tổ chức đánh bạc hơn 106 triệu USD ở Hà Nội

Sáng 28-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền “khủng” lên tới 106 triệu USD, tại khách sạn Pullman, Hà Nội.

Trong số các bị cáo ra hầu tòa có nhiều người là doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, bác sĩ, cán bộ, người đã nghỉ hưu và cả người nước ngoài.

Vụ án này, cơ quan công tố truy tố 136 người về tội “Đánh bạc”, trong đó có các bị cáo: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình trước đây, nay là Phú Thọ), Đỗ An Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở NN-PTNT tỉnh Phú Thọ trước đây), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và Thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Lê Thế Chiến (cựu Phó TBT Tạp chí Thanh tra Chính phủ)...

Các bị cáo được dẫn giải tới phòng xử sáng 28-10

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng).

Theo cáo trạng, CLB King Club ở địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa

Tuy nhiên, để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, đang bỏ trốn) thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Theo cáo buộc, từ ngày 4-2 đến 22-6-2024, các bị cáo đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.

Bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa

3 người Hàn Quốc khác là Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Ngoài những người bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”, có 136 bị cáo vướng tội “Đánh bạc” đều là người Việt Nam, có hiểu biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý.

Tổng số tiền cộng dồn mà những người chơi đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc bị thua.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 12-11-2025.

ĐỖ TRUNG