Các anh về đi thôi!

Nhà thơ Trần Thế Tuyển và họa sĩ Bùi Quang Lâm từng là những người lính trực tiếp chiến đấu qua các thời kỳ bảo vệ Tổ quốc. Một phần thanh xuân của nhà thơ Trần Thế Tuyển, họa sĩ Bùi Quang Lâm cùng những đồng đội của họ đã gửi lại chiến trường. Nhiều đồng đội đã nằm xuống để “vun trồng” nên nền hòa bình hôm nay.

Mỗi khi nhớ về chiến trường xưa, nhớ về tuổi trẻ của mình, nhà thơ Trần Thế Tuyển và họa sĩ Bùi Quang Lâm nhớ về những đồng đội nay không còn nữa, thể hiện qua các bài thơ Đón các anh về và Về đi, bạn tôi ơi!

Đón các anh về Mẹ vẫn ngồi bậu cửa đợi con Hoa cau rụng kín bờ ao nhỏ Các anh chưa về, phượng cháy đỏ Mấy chục năm vời vợi nhớ thương . Thân ngã xuống nơi chiến trường Thành đất đai Tổ quốc Hồn bay lên như hẹn ước Hóa linh khí quốc gia . Mấy chục năm chiến trường gần xa Đón các anh về với quê hương, xứ sở Để mẹ không còn ngồi bậu cửa Đằng đẵng chờ con . Các anh ở đâu? Tân Sơn Nhất hay Lê Thị Riêng? Rừng miền Đông hay Tháp Mười bát ngát? Đất miền Trung bỏng rát? Đảo Trường Sa sóng lừng…? . Nén hương cong thay lời chào Chúng tôi đưa các anh về với đất mẹ thân yêu Trần Thế Tuyển