Văn hóa

Các anh về đi thôi!

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Nhà thơ Trần Thế Tuyển và họa sĩ Bùi Quang Lâm từng là những người lính trực tiếp chiến đấu qua các thời kỳ bảo vệ Tổ quốc. Một phần thanh xuân của nhà thơ Trần Thế Tuyển, họa sĩ Bùi Quang Lâm cùng những đồng đội của họ đã gửi lại chiến trường. Nhiều đồng đội đã nằm xuống để “vun trồng” nên nền hòa bình hôm nay.

Mỗi khi nhớ về chiến trường xưa, nhớ về tuổi trẻ của mình, nhà thơ Trần Thế Tuyển và họa sĩ Bùi Quang Lâm nhớ về những đồng đội nay không còn nữa, thể hiện qua các bài thơ Đón các anh vềVề đi, bạn tôi ơi!

Đón các anh về

Mẹ vẫn ngồi bậu cửa đợi con

Hoa cau rụng kín bờ ao nhỏ

Các anh chưa về, phượng cháy đỏ

Mấy chục năm vời vợi nhớ thương

.

Thân ngã xuống nơi chiến trường

Thành đất đai Tổ quốc

Hồn bay lên như hẹn ước

Hóa linh khí quốc gia

.

Mấy chục năm chiến trường gần xa

Đón các anh về với quê hương, xứ sở

Để mẹ không còn ngồi bậu cửa

Đằng đẵng chờ con

.

Các anh ở đâu?

Tân Sơn Nhất hay Lê Thị Riêng?

Rừng miền Đông hay Tháp Mười bát ngát?

Đất miền Trung bỏng rát?

Đảo Trường Sa sóng lừng…?

.

Nén hương cong thay lời chào

Chúng tôi đưa các anh về với đất mẹ thân yêu

Trần Thế Tuyển

Về đi, bạn tôi ơi!

Một thời trai trẻ dọc ngang những con đường

đất bụi mù dưới ánh trăng vời vợi

Áo bạc màu nặng mùi thuốc súng

Sống, chết đã quấn hai thành một.

.

Dậy đi thôi gọi tên từng đồng đội

Nhanh chân lên mẹ đang đợi cơm chiều

Nhà đã vắng thiếu người càng thêm vắng

Con thạch sùng trên vách cũng buồn kêu

.

Về đi thôi kịp bữa cơm mẹ nấu

Cùng khói lam quanh quẩn trước hiên nhà

Và tiếng mõ mang mang hồn tử sĩ

Lễ hóa vàng siêu thoát phía bên kia

BÙI QUANG LÂM

Từ khóa

Bậu cửa Hoa cau Vời vợi Sóng lừng Lê Thị Riêng Thạch sùng Bờ ao thơ Trần Thế Tuyển Bùi Quang Lâm

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