Các anh về đi thôi!

Mỗi khi nhớ về chiến trường xưa, nhớ về tuổi trẻ của mình, nhà thơ Trần Thế Tuyển và họa sĩ Bùi Quang Lâm nhớ về những đồng đội nay không còn nữa, thể hiện qua các bài thơ Đón các anh về và Về đi, bạn tôi ơi!
Đón các anh về
Mẹ vẫn ngồi bậu cửa đợi con
Hoa cau rụng kín bờ ao nhỏ
Các anh chưa về, phượng cháy đỏ
Mấy chục năm vời vợi nhớ thương
.
Thân ngã xuống nơi chiến trường
Thành đất đai Tổ quốc
Hồn bay lên như hẹn ước
Hóa linh khí quốc gia
.
Mấy chục năm chiến trường gần xa
Đón các anh về với quê hương, xứ sở
Để mẹ không còn ngồi bậu cửa
Đằng đẵng chờ con
.
Các anh ở đâu?
Tân Sơn Nhất hay Lê Thị Riêng?
Rừng miền Đông hay Tháp Mười bát ngát?
Đất miền Trung bỏng rát?
Đảo Trường Sa sóng lừng…?
.
Nén hương cong thay lời chào
Chúng tôi đưa các anh về với đất mẹ thân yêu
Trần Thế Tuyển
Về đi, bạn tôi ơi!
Một thời trai trẻ dọc ngang những con đường
đất bụi mù dưới ánh trăng vời vợi
Áo bạc màu nặng mùi thuốc súng
Sống, chết đã quấn hai thành một.
.
Dậy đi thôi gọi tên từng đồng đội
Nhanh chân lên mẹ đang đợi cơm chiều
Nhà đã vắng thiếu người càng thêm vắng
Con thạch sùng trên vách cũng buồn kêu
.
Về đi thôi kịp bữa cơm mẹ nấu
Cùng khói lam quanh quẩn trước hiên nhà
Và tiếng mõ mang mang hồn tử sĩ
Lễ hóa vàng siêu thoát phía bên kia
BÙI QUANG LÂM