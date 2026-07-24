Tuần phim 27-7: Lan tỏa giá trị tri ân qua những thước phim

Trong chương trình Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) tại TPHCM, nhiều suất chiếu miễn phí thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Video: Không khí tại các suất chiếu phim trong Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) tại TPHCM. Video: VĂN TUẤN

Suất chiếu bộ phim Bình minh đỏ (đạo diễn: Nguyễn Thanh Vân, Trần Chí Thành) lúc 10 giờ sáng ngày 24-7 tại cụm rạp Mega GS Lý Chính Thắng (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) chỉ còn vài ghế trống.

Đông đảo khán giả đến theo dõi các suất chiếu phim miễn phí trong chương trình. Ảnh: MEGA GS

Nhiều phường, xã đã lồng ghép hoạt động xem phim miễn phí vào các chương trình sinh hoạt chuyên đề, góp phần đưa điện ảnh trở thành một hình thức giáo dục truyền thống gần gũi với cộng đồng.

Sinh viên Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn xem và giao lưu với đoàn phim Mưa đỏ. Ảnh: VĂN TUẤN

Song song với hệ thống rạp chiếu, chương trình còn được tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng. Trước đó, vào chiều 23-7, tại Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn, hàng trăm sinh viên đã cùng nhau tham gia chương trình chiếu phim với chủ đề "Thắp sáng lý tưởng thanh niên" do Đoàn TNCS nhà trường phối hợp Đoàn TNCS phường An Nhơn tổ chức, với sự hỗ trợ của Sở VH-TT TPHCM.

Đây là một trong ba điểm chiếu tại các cơ sở giáo dục trong dịp kỷ niệm năm nay, cùng với Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) và Trường Đại học An ninh nhân dân.

Tại chương trình, các bạn sinh viên được xem bộ phim Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền). Đặc biệt, các diễn viên trong phim gồm: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Lê Hạ Anh, Đình Khang, Lê Hoàng Long đã cùng có mặt tham gia giao lưu.

Ê-kíp đoàn phim Mưa đỏ giao lưu với khán giả trong khuôn khổ Tuần phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo Đại tá, NSƯT Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ, chia sẻ, sau gần 1 năm kể từ ngày ra mắt khán giả bộ phim vẫn nhận được sự đón nhận nhiệt tình. Việc Mưa đỏ được chiếu trong tuần phim là điều vinh dự với ê-kíp bởi đây là hoạt động ý nghĩa. Thông qua bộ phim góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn của các thế hệ anh hùng giữ nước.

Thông qua các suất chiếu, hoạt động giao lưu với nghệ sĩ, đoàn làm phim và các chương trình tọa đàm, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TPHCM góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống bằng ngôn ngữ điện ảnh, tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ. Đặc biệt, sự đồng hành của các doanh nghiệp điện ảnh, cụ thể là 10 hệ thống rạp chiếu và hơn 50 cụm rạp tại TPHCM cũng thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động điện ảnh phục vụ cộng đồng.

VĂN TUẤN