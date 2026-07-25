Chương trình “Đồng hội đồng hò” - kết nối thế hệ trẻ với nghệ thuật cải lương

Tiết mục ca cảnh "Nam quốc sơn hà". Ảnh: THÚY BÌNH

Sân khấu cải lương hiện đối mặt nhiều thách thức trong tiếp cận và giữ chân khán giả trẻ.

Việc tìm lời giải nhằm thu hẹp khoảng cách thế hệ, đưa cải lương len lỏi vào đời sống đương đại một cách tự nhiên và cởi mở, đang là bài toán đặt ra cho những người làm truyền thông và văn hóa nghệ thuật.

NSƯT Tâm Tâm vai Triệu Thị Trinh, trong trích đoạn cải lương "Tiếng lòng dân tộc" của tác giả Phạm Văn Đằng. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình Đồng hội đồng hò do chính những người trẻ tổ chức, thực hiện, mong muốn tái hiện vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật cải lương trong không gian biểu diễn tương tác mở.

Qua đó, để khán giả trẻ đồng hành với nghệ thuật cải lương, lan tỏa hiệu quả giá trị nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Tham gia chương trình, khán giả trẻ có thể hiểu rõ hơn những giá trị duy mỹ độc đáo của nghệ thuật cải lương, một phần di sản tinh thần vô giá của dân tộc.

Nghệ sĩ trẻ Tú Quyên và Phương Quỳnh trong trích đoạn "Hào khí Trưng Vương". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong đêm diễn Đồng hội đồng hò, đông đảo khán giả sinh viên các trường đại học, bạn trẻ yêu thích văn hóa truyền thống đã cùng thưởng thức các trích đoạn cải lương: Tiếng lòng dân tộc, Bất tử, Hào khí Trưng Vương, ca cảnh Nam quốc sơn hà…

Đây là những vở diễn thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thể hiện tấm lòng tri ân các danh nhân lịch sử, anh hùng dân tộc, các chiến sĩ cách mạng.

Nghệ sĩ Như Ý vai Võ Thị Sáu trong trích đoạn "Bất tử". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Tâm Tâm, nghệ sĩ Tú Quyên, Phương Quỳnh, Diệp Duy, Trọng Hiếu, Trúc Phương, Như Ý, Sơn Minh…

THÚY BÌNH