“Ánh sao Tổ quốc” thắp sáng ký ức, tri ân Anh hùng liệt sĩ

Tối 25-7, tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) diễn ra chương trình nghệ thuật tri ân Anh hùng liệt sĩ “Ánh sao Tổ quốc” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Dự chương trình có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM.

Chương trình nghệ thuật tri ân Anh hùng liệt sĩ “Ánh sao Tổ quốc” được chia thành 3 chương, với các chủ đề: Đất nước những huyền thoại, Côn Đảo linh thiêng và Đảo xanh bừng sáng, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lắng đọng và thiêng liêng.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tri ân Anh hùng liệt sĩ “Ánh sao Tổ quốc”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mỗi tiết mục không chỉ là sự cống hiến về nghệ thuật mà còn là tiếng lòng tri ân sâu sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời vì độc lập, tự do của dân tộc.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp bản sắc văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Với sự kết hợp hài hòa giữa các ca khúc cách mạng, nhạc cảnh và hoạt cảnh nghệ thuật, chương trình tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, khắc họa ý chí bất khuất, tinh thần kiên trung và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Đồng thời tôn vinh Côn Đảo, vùng đất thiêng ghi dấu biết bao mất mát, đau thương nhưng cũng là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, khát vọng độc lập và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tri ân Anh hùng liệt sĩ “Ánh sao Tổ quốc”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Không chỉ gợi nhắc ký ức lịch sử, chương trình còn lan tỏa thông điệp về hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng biết ơn và hun đúc ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu, chương trình là lời tri ân thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng và các thế hệ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt và xúc động, khi cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đang thực hiện cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Ý nghĩa to lớn của chiến dịch này chính là nền tảng cảm xúc cốt lõi cho toàn bộ chương trình "Ánh sao Tổ quốc", để mỗi tiết mục nghệ thuật như một lời nguyện cầu, một hành động tri ân thiết thực và một lời hứa sắt son của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống.

VĂN MINH