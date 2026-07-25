Hạnh phúc của những "chiến binh da cam"

Sáng 25-7, tại Đường sách TPHCM, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM phối hợp cùng các đơn vị: Đường sách TPHCM, Bảo tàng Áo dài, Hội Nhiếp ảnh TPHCM và Công ty Sách Á Châu tổ chức chương trình văn nghệ và triển lãm ảnh với chủ đề “Hạnh phúc cam”.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) và 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026). Chương trình là lời tri ân sâu sắc dành cho các nạn nhân chất độc da cam, đồng thời lan tỏa những câu chuyện về nghị lực sống, niềm tin và khát vọng vươn lên.

Các nạn nhân da cam cùng thể hiện ca khúc "Dòng máu Lạc Hồng". Ảnh: HỒ SƠN

Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, cho biết dù đã qua 65 năm thảm họa da cam và hơn 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhưng nỗi đau này vẫn còn hiện hữu. Hiện có khoảng 5,5 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân. Nỗi đau da cam đã di chứng sang đến thế hệ thứ tư.

Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

“Mong các quý vị đại biểu, các cơ quan ban ngành tiếp tục nắm tay nhau, dùng tình yêu thương và sự chia sẻ để cùng Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM xoa dịu nỗi đau này”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ.

Anh Lê Văn Ở và anh Nay Djrueng (từ phải qua) cùng thể hiện ca khúc "Cho con tới Brooklyn" do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn sáng tác, với phần thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu của chị Thủy. Clip: HỒ SƠN

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những nỗi đau và di chứng vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình, nhiều số phận. Tuy nhiên, chương trình văn nghệ “Hạnh phúc cam” không tập trung vào nỗi đau cũng như khó khăn mà các nạn nhân đã và đang trải qua, mà giới thiệu họ như những người truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống. Đó là kình ngư Nguyễn Hồng Lợi, vận động viên cử tạ Nguyễn Minh Trung, “chim cánh cụt” Nguyễn Hoài Thương…

"Chim cánh cụt" Nguyễn Hoài Thương vẽ tranh trực tiếp tại Đường sách TPHCM. Ảnh: HỒ SƠN

Đặc biệt, tại chương trình, khán giả đã được lắng nghe những “chiến binh da cam” lần lượt trình bày các ca khúc như: Cho con tới Brooklyn, Cho đời chút ơn, Khát vọng, Thương nhau lý tơ hồng, Khúc tình nồng… và khép lại với ca khúc Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, như một thông điệp về tình đoàn kết, thương yêu nhau trong cộng đồng.

Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, giới thiệu về triển lãm ảnh "Hạnh phúc cam". Ảnh: HỒ SƠN

Triển lãm “Hạnh phúc cam” trưng bày 65 bức ảnh, tập trung vào cuộc sống đời thường và nghị lực vượt qua nghịch cảnh của các nạn nhân da cam. Triển lãm nhằm tôn vinh niềm vui sống mạnh mẽ, tinh thần lạc quan và sự tự tin khi hòa nhập với cộng đồng của các nạn nhân. Sau khi diễn ra tại Đường sách TPHCM, hoạt động trưng bày và triển lãm ảnh sẽ được tổ chức tại nhiều nơi khác nhau.

HỒ SƠN