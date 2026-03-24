Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa

Tối 23-3 (giờ địa phương), với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Markwayne Mullin làm tân Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa (DHS), thay thế bà Kristi Noem, người bị sa thải hồi đầu tháng 3.

Tân Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa (DHS) Markwayne Mullin. Ảnh: BBC

Ông Mullin, 48 tuổi, thuộc đảng Cộng hòa, từng là thượng nghị sĩ của bang Oklahoma, trở thành người đứng đầu DHS.

Tại phiên điều trần trước Thượng viện tuần trước, ông Mullin cho biết, một trong những mục tiêu của ông là đưa DHS và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ra khỏi tâm điểm chú ý.

Ông Mullin sẵn sàng cân nhắc yêu cầu phải có lệnh của tòa án khi thực thi luật nhập cư - sự điều chỉnh so với chính sách hiện hành, đồng thời là yêu cầu then chốt mà các đảng viên Dân chủ đưa ra trong các cuộc đàm phán ngân sách đang diễn ra.

Giới quan sát nhận định, việc phê chuẩn ông Mullin đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ của DHS, theo đó tập trung tối đa vào an ninh biên giới và thực thi luật pháp nghiêm ngặt.

KHÁNH HƯNG

