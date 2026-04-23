Tổng thống Mỹ ra lệnh bắn hạ tàu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz

Ngày 23-4, báo The Times of Israel đưa tin trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho hải quân Mỹ bắn hạ bất kỳ tàu nào rải thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ trên boong tàu chở dầu Majestic X.

"Các tàu rà phá thủy lôi của chúng ta đang rà soát eo biển Hormuz ngay lúc này. Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động đó nhưng với cường độ tăng gấp ba lần”, Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Hiện Mỹ chưa xác nhận việc các tàu của Iran đã rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, nhưng cho biết đã thực hiện một loạt biện pháp phòng ngừa đề phòng trường hợp đó xảy ra.

Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 23-4 đã bác thông tin cho rằng hoạt động rà phá toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz có thể mất tới 6 tháng, đồng thời chỉ trích thông tin truyền thông không chính xác và gây hiểu nhầm. Trước đó, báo Washington Post dẫn các nguồn tin tiết lộ Iran có thể đã triển khai ít nhất 20 quả thủy lôi trong và xung quanh eo biển Hormuz, trong đó có loại sử dụng công nghệ định vị GPS, khiến khó phát hiện hơn.

Quân đội Mỹ đã bắt giữ thêm 1 tàu chở dầu có liên hệ với Iran. Trên mạng xã hội X, Bộ Chiến tranh Mỹ đã cho công bố đoạn video ghi lại hình ảnh lực lượng Mỹ trên boong tàu chở dầu Majestic X, bị bắt giữ ở vùng biển Ấn Độ Dương, giữa Sri Lanka và Indonesia. Iran hiện chưa có phản ứng nào về thông tin này.

MINH CHÂU