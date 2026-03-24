Rơi máy bay quân sự ở Colombia, ít nhất 48 người thiệt mạng

Máy bay vận tải quân sự Hercules của Colombia chở 125 người sau khi cất cánh ngày 23-3 đã rơi xuống khu vực rừng rậm cách sân bay khoảng 2km và bốc cháy dữ dội.

Chiếc máy bay Hercules mang số hiệu FAC 1016 đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Caucayá, thuộc Puerto Leguízamo, tỉnh Putumayo (khu vực Amazon, giáp biên giới Peru và Ecuador). Máy bay rơi xuống khu vực rừng rậm cách sân bay khoảng 2km và bốc cháy dữ dội. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những mảnh vỡ bốc cháy vương vãi.

Khu vực biên giới bất ổn này là nơi diễn ra các hoạt động quân sự rầm rộ trong những tuần gần đây, khi quân đội Colombia và Ecuador nỗ lực triệt phá các băng đảng buôn lậu ma túy và lực lượng dân quân vũ trang.

Tướng Carlos Fernando Silva Rueda cho biết, trên máy bay có 114 binh sĩ và 11 nhân viên phi hành đoàn. Họ đang trên hành trình từ Puerto Leguízamo đến một căn cứ khác ở vùng Amazon gần đó. Các quan chức cho biết, ít nhất 48 người thiệt mạng và 77 người bị thương.

Đây là vụ rơi máy bay C-130 Hercules thứ hai tại Nam Mỹ trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó, vào ngày 27-2, một máy bay vận tải quân sự của Bolivia chở tiền mặt đã gặp nạn khi đang hạ cánh gần La Habana, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Hercules là loại máy bay sử dụng động cơ tuabin cánh quạt bốn động cơ do hãng Lockheed Martin chế tạo. Nổi tiếng với khả năng hoạt động từ các đường băng dã chiến, loại máy bay này được quân đội khắp thế giới sử dụng rộng rãi và có thể chở mọi thứ từ binh sĩ đến các phương tiện quân sự.

