Các địa phương sôi nổi tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi

Ngày 1-6, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hè năm 2026 và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 với nhiều chương trình ý nghĩa.

Tại phường Lái Thiêu, UBND phường tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hè và phát động phòng chống đuối nước năm 2026.

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn phường tiếp tục được triển khai đồng bộ, các chính sách dành cho trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Phường Lái Thiêu tổ chức diễn đàn "Lắng nghe trẻ em nói"

Nhiều hoạt động chăm lo tết, trao học bổng, tặng quà, tổ chức vui chơi giải trí đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Trần Thế Phong nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động hè lành mạnh không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em mà còn góp phần hạn chế các nguy cơ tai nạn, tệ nạn xã hội và tình trạng sử dụng thiết bị điện tử thiếu kiểm soát.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Lái Thiêu

Phường Lái Thiêu lồng ghép tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”, ghi nhận nhiều ý kiến liên quan bạo lực học đường, áp lực học tập, phòng chống đuối nước, lừa đảo trên không gian mạng và thuốc lá điện tử trong học đường.

Dịp này, 450 phần quà đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Tại phường Bến Cát, lễ khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Phường Bến Cát khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em

Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường, kêu gọi các ngành, đoàn thể và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em; tăng cường tuyên truyền Luật Trẻ em, mở rộng các lớp dạy bơi, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đồng thời phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, sân chơi hè cho thiếu nhi.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bến Cát

Nhân dịp này, 10 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình tuyên truyền lưu động với chủ đề “Xây dựng trường học Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” cũng được tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về xây dựng môi trường học đường thân thiện, văn minh.

Trong khi đó, tại xã Phú Giáo, Hội thi “Búp bê xinh ngoan” năm 2026 đã thu hút 12 em thiếu nhi lứa tuổi mầm non tham gia.

Tiết mục biểu diễn trong Hội thi “Búp bê xinh ngoan” tại xã Phú Giáo

Phần thi thời trang với chủ đề “Rực rỡ nắng hè” để lại nhiều ấn tượng

Các em mang đến những phần thi năng khiếu sôi động với các tiết mục aerobic, nhảy hiện đại và trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế thân thiện với môi trường.

Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, tinh thần tự tin và ý thức bảo vệ môi trường ngay từ lứa tuổi mầm non.

Ban tổ chức trao giấy khen cho các em xuất sắc nhất hội thi

Những hoạt động sôi nổi, thiết thực được tổ chức tại nhiều địa phương trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần mang đến cho các em một mùa hè an toàn, bổ ích và tràn đầy yêu thương.

Tin liên quan Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6: Đồng hành ươm những mầm xanh

TÂM TRANG