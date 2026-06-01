Chặng đường mới của lực lượng không chuyên trách

Hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách tại TPHCM đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp khi kết thúc hoạt động vào cuối tháng 5. Phía sau những đợt rà soát hồ sơ là câu chuyện của những con người đã nhiều năm gắn bó với cơ sở, là nỗi trăn trở của các địa phương nỗ lực tìm phương án bố trí, hỗ trợ phù hợp để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chị Nguyễn Phan Bảo Tín (đeo kính), người hoạt động không chuyên trách tại phường Lái Thiêu, trong một hoạt động về chuyển đổi số (ẢNH: TÂM TRANG)

Đồng hành anh em trong giai đoạn chuyển tiếp

Những ngày qua, tại UBND phường Lái Thiêu, cán bộ Phòng văn hóa liên tục đối chiếu danh sách, rà soát hồ sơ của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, cho biết, địa phương hiện có 21 người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng. Trong số đó, có người mới tham gia công tác vài năm, nhưng cũng có người đã gắn bó với địa phương hơn chục năm, quen thuộc từng khu phố, từng hộ dân. Lãnh đạo phường xác định đây không chỉ là câu chuyện sắp xếp bộ máy mà còn là trách nhiệm đồng hành với anh em trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tương tự, tại phường An Phú, công tác rà soát hồ sơ cũng được triển khai khẩn trương. Theo ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường An Phú, toàn phường hiện có 14 người hoạt động không chuyên trách. Trong đó, có 3 trường hợp đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức để tiếp tục công tác. “Chúng tôi chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và rà soát từng trường hợp cụ thể để có hướng hỗ trợ phù hợp. Ngoài các trường hợp thi tuyển, phường cũng linh động giới thiệu một số vị trí tại khu phố”, ông Nam thông tin.

Theo lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa, thời điểm 1-7-2025, phường tiếp nhận 42 người hoạt động không chuyên trách. Đến nay, 33 người đã được giải quyết chế độ, còn 9 người tiếp tục được bố trí công tác tại các cơ quan Đảng, MTTQ, UBND và Ban Chỉ huy Quân sự phường. Ông Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa, chia sẻ, qua gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, có người xin nghỉ hưởng chế độ, có người mong được trở lại công tác ở khu phố, có trường hợp được địa phương đề xuất xem xét tiếp nhận vào công chức do đáp ứng điều kiện.

Tại nhiều địa phương, những buổi gặp mặt, tri ân đội ngũ không chuyên trách lần lượt được tổ chức như một lời cảm ơn dành cho những năm tháng họ cống hiến âm thầm ở cơ sở. Phường Xuân Hòa đã tổ chức trao quyết định cán bộ cho một số cá nhân và kết thúc nhiệm vụ đối với 37 cán bộ không chuyên trách. Trong 37 người kết thúc nhiệm vụ, có người đã hoạt động 22 năm. Địa phương vẫn sẽ chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, khu phố quan tâm, tạo điều kiện và ưu tiên giới thiệu công việc phù hợp cho những cán bộ không chuyên trách sau khi kết thúc nhiệm vụ. Có lẽ, điều mà các địa phương cùng hướng tới trong giai đoạn này là để mỗi người đều có thể bước tiếp với sự an tâm sau một chặng đường cống hiến.

Hành trang tốt cho chặng đường mới

Là một trong hai người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện được xét tuyển dụng viên chức theo quy định, chị Nguyễn Phan Bảo Tín (phường Lái Thiêu) lại chọn cho mình một hướng đi khác. Với chị, dừng công việc tại địa phương không có nghĩa là rời xa sự gắn bó hay tình cảm dành cho công việc từng đồng hành suốt thời tuổi trẻ, mà đơn giản là muốn thử sức ở một môi trường mới sau hơn 10 năm cống hiến. Tốt nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng, chị Tín về địa phương làm cán bộ đề án, rồi đảm nhận vai trò Phó Bí thư Đoàn phường. Thanh xuân của chị gắn với những chuyến đi đến từng khu nhà trọ tuyên truyền pháp luật, vận động thanh niên công nhân, tổ chức hoạt động tại khu phố. Khi biết chủ trương kết thúc hoạt động của lực lượng không chuyên trách, lãnh đạo phường nhiều lần gặp gỡ, động viên chị tiếp tục ở lại công tác vì đáp ứng đủ điều kiện xét tuyển. Tuy nhiên, sau nhiều suy nghĩ, chị quyết định nghỉ việc theo chế độ Nghị định 154 để tìm cơ hội mới.

Trong khi đó, tại phường Chánh Hiệp, chị Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1989, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường) vừa hoàn thành kỳ thi xét tuyển viên chức với nhiều kỳ vọng. Những ngày đầu nghe thông tin chấm dứt hoạt động lực lượng không chuyên trách, chị lo lắng rằng bản thân đã lớn tuổi, sẽ khó tìm việc phù hợp khi nghỉ. Nỗi băn khoăn ấy dần được tháo gỡ khi lãnh đạo phường tổ chức gặp gỡ từng trường hợp, giải thích chủ trương, hướng dẫn chính sách và động viên cán bộ yên tâm. Nhờ đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn và thời gian công tác, chị Trang tham gia xét tuyển để tiếp tục gắn bó với công việc phục vụ người dân. Với chị, đó không chỉ là cơ hội nghề nghiệp mà còn là cách tiếp tục công việc đã trở thành một phần cuộc sống suốt nhiều năm qua. Người ở lại, người bước tiếp, nhưng những năm tháng gắn bó và cống hiến sẽ còn đọng lại như một phần ký ức, đồng thời trở thành hành trang cho những hành trình phía trước.

Bố trí 408 người làm chuyển đổi số cấp xã TPHCM có khoảng 5.017 người hoạt động không chuyên trách. Cuối tháng 5, UBND TPHCM ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng này. Thành phố thống nhất chủ trương phân bổ 408 nhân sự từ lực lượng người hoạt động không chuyên trách hiện hữu để hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các địa phương.

TÂM TRANG - TRÚC GIANG - CẨM NƯƠNG