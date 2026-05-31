Trồng hoa giấy từ Cảng hàng không về trung tâm Côn Đảo

Sáng 31-5, Chi bộ UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức ra quân trồng cây xanh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, hưởng ứng đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Với chủ đề “Chung tay trồng cây xanh vì Côn Đảo sáng - xanh - sạch - đẹp”, cán bộ, đảng viên Chi bộ UBND đặc khu Côn Đảo đã trồng 135 gốc cây hoa giấy trên tuyến đường từ Cảng Hàng không Côn Đảo về trung tâm Côn Đảo, đoạn qua cầu Suối Ớt.

Loài hoa này được lựa chọn trồng vì có sức sống bền, thích nghi tốt với khí hậu và thổ nhưỡng của Côn Đảo. Với khả năng chịu hạn cao, ít sâu bệnh, hoa giấy giúp tiết kiệm công sức, chi phí trong quá trình duy trì, phù hợp với điều kiện thực tế tại các tuyến đường ven biển. Bên cạnh giá trị về mặt sinh thái, hoa giấy còn tạo hiệu ứng thẩm mỹ nổi bật với sắc hoa rực rỡ, nở quanh năm.

Hoạt động ra quân trồng cây của Chi bộ UBND đặc khu Côn Đảo hướng đến mục tiêu “xanh hóa” môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo thân thiện, tươi đẹp, giàu sức sống.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI