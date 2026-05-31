Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Trồng hoa giấy từ Cảng hàng không về trung tâm Côn Đảo

SGGPO

Với chủ đề “Chung tay trồng cây xanh vì Côn Đảo sáng - xanh - sạch - đẹp”, cán bộ, đảng viên Chi bộ UBND đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức trồng 135 gốc hoa giấy trên tuyến đường từ Cảng Hàng không Côn Đảo về trung tâm Côn Đảo, đoạn qua cầu Suối Ớt.

Các gốc hoa giấy được trồng trên tuyến đường từ Cảng Hàng không Côn Đảo về trung tâm Côn Đảo
Các gốc hoa giấy được trồng trên tuyến đường từ Cảng Hàng không Côn Đảo về trung tâm Côn Đảo

Sáng 31-5, Chi bộ UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức ra quân trồng cây xanh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, hưởng ứng đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

1JPUEMBLU_49J04M.jpeg
Lễ ra quân của Chi bộ UBND đặc khu Côn Đảo

Với chủ đề “Chung tay trồng cây xanh vì Côn Đảo sáng - xanh - sạch - đẹp”, cán bộ, đảng viên Chi bộ UBND đặc khu Côn Đảo đã trồng 135 gốc cây hoa giấy trên tuyến đường từ Cảng Hàng không Côn Đảo về trung tâm Côn Đảo, đoạn qua cầu Suối Ớt.

Loài hoa này được lựa chọn trồng vì có sức sống bền, thích nghi tốt với khí hậu và thổ nhưỡng của Côn Đảo. Với khả năng chịu hạn cao, ít sâu bệnh, hoa giấy giúp tiết kiệm công sức, chi phí trong quá trình duy trì, phù hợp với điều kiện thực tế tại các tuyến đường ven biển. Bên cạnh giá trị về mặt sinh thái, hoa giấy còn tạo hiệu ứng thẩm mỹ nổi bật với sắc hoa rực rỡ, nở quanh năm.

1JPUEN6EI_49J04M.jpeg
Hoạt động hướng đến mục tiêu “xanh hóa” môi trường, xây dựng hình ảnh Côn Đảo thân thiện, tươi đẹp, giàu sức sống

Hoạt động ra quân trồng cây của Chi bộ UBND đặc khu Côn Đảo hướng đến mục tiêu “xanh hóa” môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo thân thiện, tươi đẹp, giàu sức sống.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI

Từ khóa

Côn Đảo Chi bộ UBND đặc khu Côn Đảo Trồng cây xanh Cảng Hàng không Côn Đảo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn