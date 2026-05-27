Xã Kim Long cấp căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt

SGGPO

Chiều tối 27-5, UBND xã Kim Long (TPHCM) tổ chức lễ trao giấy khai sinh và thẻ căn cước cho các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Kim Long trao giấy khai sinh cho các nhân khẩu đặc biệt

Tại buổi lễ, chính quyền địa phương đã trao 12 giấy khai sinh và 6 thẻ căn cước cho các trường hợp đặc biệt đang sinh sống trên địa bàn. Sáu trường hợp còn lại đang được cơ quan công an tiếp tục hoàn thiện thủ tục kỹ thuật để sớm bàn giao.

Đây là những trường hợp không có hoặc thất lạc giấy tờ tùy thân, từ nhiều địa phương đến xã Kim Long sinh sống nhiều năm qua.

Nhiều người xúc động khi được trao giấy tờ tùy thân

Việc cấp giấy tờ hộ tịch, định danh cá nhân góp phần bảo đảm quyền công dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và ổn định cuộc sống.

TRÚC GIANG

Từ khóa

Căn cước giấy khai sinh kim long nhân khẩu đặc biệt hộ tịch định danh cá nhân

