Để không trễ việc dân

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Qua rà soát, hơn 900 người đủ điều kiện được xem xét tuyển dụng vào công chức, phần lớn còn lại nghỉ việc theo quy định.Trong quá trình triển khai, ngoài chế độ chung, TPHCM còn chủ động nghiên cứu để ban hành thêm chính sách hỗ trợ, thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Thời điểm này, lãnh đạo nhiều phường, xã trăn trở về việc làm thế nào để việc phục vụ người dân được duy trì thông suốt, khi nhân sự trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảm mạnh. Để giải bài toán này, thời gian qua, các địa phương đã chủ động tăng tốc số hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình và bồi dưỡng năng lực thực tế cho đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều cán bộ cơ sở cũng tự trau dồi chuyên môn, rèn luyện kỹ năng số để thích ứng với áp lực mới.

Mới đây, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở toàn quốc. Điểm đáng chú ý là lớp học lấy tình huống thực tiễn làm trung tâm, lấy năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo hiệu quả ở từng vị trí việc làm, từng địa phương, đơn vị. TPHCM cũng đang triển khai nhiều khóa bồi dưỡng theo hướng này, cho thấy cách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng sát thực tế, “chạm” vào đúng “khoảng trống” kỹ năng của một bộ phận cán bộ để cải thiện.

Bộ máy chính quyền cấp xã một lần nữa được sắp xếp tinh gọn hơn, song các địa phương đang nỗ lực để mọi thủ tục hành chính, mọi phần việc liên quan đến người dân vẫn phải được giải quyết thông suốt. Tinh giản nhân sự nhưng không giảm trách nhiệm, đó là cách để bộ máy mới vận hành trơn tru, đảm bảo việc dân luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

THU HƯỜNG