Tại TPHCM, trong nhiều năm qua, Tháng Công nhân (tháng 5) đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động của tổ chức công đoàn, với nhiều chương trình chăm lo người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao động biến động, yêu cầu nâng cao năng suất ngày càng cấp thiết, đòi hỏi Tháng Công nhân không chỉ là cao điểm chăm lo mà thực sự tạo chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả sản xuất.

Về vấn đề này, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM.

PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, năm nay, LĐLĐ TPHCM có những điều chỉnh gì trong Tháng Công nhân để các hoạt động đi vào thực chất?

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM BÙI THANH NHÂN: Chúng tôi xác định rõ, nếu hoạt động còn hình thức, thiếu chiều sâu thì khó tạo được sự gắn bó lâu dài của người lao động. Vì vậy, định hướng năm nay là tổ chức theo hướng thực chất, lấy hiệu quả làm thước đo, thực sự hỗ trợ cho sự phát triển của người lao động.

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, các hoạt động không chỉ chăm lo trước mắt mà còn hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tất cả chương trình đều phải bám sát nhu cầu thực tế, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, doanh nghiệp, tập trung nguồn lực cho những nội dung có thể đo lường được hiệu quả thông qua thu nhập và kỹ năng thực tế của đoàn viên.

Chủ đề Tháng Công nhân năm nay nhấn mạnh đổi mới sáng tạo và năng suất lao động. Vậy làm sao để biến điều đó thành động lực tự thân của hàng triệu công nhân, người lao động?

Điểm mới là cách tiếp cận: lấy người lao động làm trung tâm, công đoàn cơ sở làm nền tảng, chuyển đổi số làm công cụ và hiệu quả thực chất làm thước đo. Tổ chức công đoàn thành phố cũng đang tập trung đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội, phối hợp các đơn vị triển khai các dự án đào tạo và thực hiện đồng bộ, rộng khắp chương trình khám sức khỏe cho người lao động. Nhiều chỉ tiêu đã được lượng hóa như: 80% doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên tham gia; 10% đoàn viên đề xuất sáng kiến, trong đó ít nhất 30% được áp dụng. Bên cạnh đó là các chương trình: xây dựng 50 căn “Mái ấm công đoàn”; khám sức khỏe cho khoảng 50.000 nữ công nhân; khám bệnh nghề nghiệp cho khoảng 30.000 người lao động; phối hợp đào tạo nâng cao tay nghề... Quan trọng hơn là các hoạt động, sáng kiến này phải gắn trực tiếp với năng suất lao động, chuyển hóa thành lợi nhuận cho doanh nghiệp, từ đó tạo cơ sở để tăng lương, thưởng cho công nhân.

"Chăm lo cho người lao động yếu thế không chỉ là hoạt động nhân văn, mà còn là giữ chân “vốn quý” cho sự ổn định sản xuất của thành phố" BÙI THANH NHÂN - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Bên cạnh đổi mới nội dung hoạt động, tổ chức bộ máy công đoàn đã được điều chỉnh như thế nào đáp ứng yêu cầu mới, thưa đồng chí?

Đây là một trong những điểm trọng tâm trong năm nay. Với bối cảnh phát triển mới, công đoàn phải điều chỉnh tương ứng để không có “độ trễ” trong giải quyết vấn đề của công nhân. Do đó, trong tháng 5, chúng tôi triển khai đợt tái cấu trúc hệ thống với quy mô lớn, nhằm đưa công đoàn đến gần cơ sở hơn. Cụ thể, sẽ ra mắt Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp Thành phố; thành lập lực lượng khoảng 300 cộng tác viên công đoàn là cán bộ hưu trí, cán bộ có kinh nghiệm để hỗ trợ cơ sở. Đặc biệt, chúng tôi biệt phái khoảng 40% cán bộ công đoàn chuyên trách từ cấp thành phố về trực tiếp hỗ trợ công đoàn phường, xã, đặc khu. Đây được xem là việc thí điểm giao quyền chủ động nhiều hơn cho công đoàn cơ sở. Chúng tôi cũng duy trì các tổ công tác chuyên ngành và thành lập “Tổ tư vấn hoạt động công đoàn” với sự tham gia của nhiều thành phần, nhằm bảo đảm các quyết sách có tính thực tiễn, đa chiều, tránh áp đặt chủ quan.

Sau khi TPHCM mở rộng không gian phát triển, lực lượng lao động đông và đa dạng hơn. Làm thế nào để không bỏ sót người lao động yếu thế trong một siêu đô thị hơn 14 triệu dân?

Quan điểm của chúng tôi là không để người lao động khó khăn nào đứng ngoài các hoạt động chăm lo, đặc biệt tại các nơi hạ tầng xã hội cho công nhân còn mỏng. Các cấp công đoàn sẽ tập trung hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương như: người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; lao động nữ; người bị giảm thu nhập… Đồng thời, triển khai các chương trình phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc, bữa ăn giữa ca. Việc ứng dụng chuyển đổi số cũng giúp xác định đúng đối tượng, bảo đảm minh bạch và không bỏ sót.

Có thực tế là một bộ phận người lao động dường như chưa mặn mà với hoạt động công đoàn. Phải chăng các hoạt động của công đoàn vẫn chưa chạm đến nhu cầu của những trường hợp này? Đây là một trăn trở lớn của chúng tôi. Thực tế ở một số nơi, hoạt động chưa sát nhu cầu, cách làm còn cứng nhắc nên chưa thu hút người lao động. Trong khi đó, nhu cầu hiện nay đã thay đổi. Người lao động quan tâm nhiều hơn đến thu nhập, kỹ năng nghề, cơ hội phát triển và cả những nhu cầu về văn hóa, tinh thần trên không gian số. Nếu công đoàn không theo kịp thì khó tạo sức hút. Do đó, chúng tôi đang điều chỉnh mạnh: chuyển từ cách làm theo khả năng của tổ chức sang bám sát nhu cầu của người lao động. Công đoàn phải hiện diện ở nơi công nhân cần, chứ không phải ở nơi công đoàn thuận tiện. Chúng tôi cũng tập trung nâng cao vai trò công đoàn cơ sở - nơi trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, để thiết kế các chính sách, hoạt động phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

