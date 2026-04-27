Khẩn trương nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối Đà Lạt

Để phục vụ đi lại thuận tiện dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tiến độ nâng cấp, cải tạo các tuyến đường cửa ngõ nối các tỉnh, thành miền Trung, miền Nam đến Đà Lạt (Lâm Đồng) như quốc lộ 27C, 28B, 20 đã được đẩy nhanh và hiện cơ bản hoàn thành.

Sau hơn 4 tháng thi công, cầu Xuân Hương trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã hoàn thành, cho phép các phương tiện lưu thông bình thường

Trên quốc lộ 20, những cây cầu thuộc Dự án cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ này đã kịp hoàn thành, những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng tại cầu Đại Nga (Km129+500 thuộc xã Bảo Lâm 2) và cầu Đại Ninh (Km189+100 thuộc xã Đức Trọng) đã được xử lý, phần cầu xây dựng mới được khai thác song song với cầu cũ.

Trong khi đó, tại cầu Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt), đoạn sạt lở qua đèo Mimosa từ năm 2025 cũng đã kịp khắc phục, hoàn thành đưa vào sử dụng ngay trước kỳ nghỉ lễ. Nhờ đó góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trên quốc lộ 20.

Còn trên tuyến quốc lộ 27C (đoạn qua đèo Khánh Lê nối Lâm Đồng với Khánh Hòa), sau một thời gian dài chịu tác động bởi mưa lũ gây sạt lở nhiều điểm, đến nay các phương tiện đã có thể lưu thông qua lại bình thường, lệnh cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê vào ban đêm cũng được dỡ bỏ...

Trong bối cảnh sân bay quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp đã làm gia tăng lưu lượng giao thông trên một số tuyến quốc lộ, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc sớm hoàn thành các dự án đầu tư, nâng cấp hạng tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dự án nâng cấp quốc lộ 28B, 27C, sửa chữa quốc lộ 20, đèo Mimosa, đèo Tà Nung… và các tuyến nội tỉnh đảm bảo thông suốt, an toàn.

Tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong thiếu trạm tiếp nhiên liệu Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, tuyến đường cao tốc TPHCM - Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) dài khoảng 463km hiện vẫn thiếu trạm dừng nghỉ đầy đủ dịch vụ, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện dự báo tăng mạnh dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5. Hiện đoạn TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có trạm dừng nghỉ tương đối hoàn chỉnh tại Km41+200 ở cả hai chiều nhưng trạm xăng lại tạm ngưng hoạt động. Trong khi trên tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, trạm dừng tại Km47+500 vẫn đang hoàn thiện. Đoạn Phan Thiết - Vĩnh Hảo, dự án trạm dừng nghỉ tại Km144 vẫn chưa thể triển khai do vướng giải phóng mặt bằng. Trên các đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm và Nha Trang - Vân Phong chủ yếu chỉ có trạm dừng tạm, không có cây xăng... Trước thực trạng trên, Cục CSGT khuyến cáo tài xế kiểm tra kỹ phương tiện, nhiên liệu, lốp và phanh trước khi vào cao tốc; chủ động tính toán điểm dừng nghỉ. Khi gặp sự cố, người lái cần đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách tối thiểu 150m và gọi đường dây nóng 1900.8099 để được hỗ trợ.

