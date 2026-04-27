An sinh bền vững cho mọi người dân

Từ những phiên chợ 0 đồng, bữa sáng nghĩa tình đến các chương trình kết nối sinh kế… ở từng khu phố, ấp, xã, phường, TPHCM đang từng bước hình thành mạng lưới an sinh đa tầng với những chính sách dài hạn, mở rộng độ bao phủ để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trao những phần quà là nhu yếu phẩm đến người khó khăn tại phiên chợ 0 đồng của phường An Phú Đông

Lan tỏa yêu thương

Tối 24-4, khoảng sân trước Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Phú Đông trở nên nhộn nhịp với nhiều gian hàng đủ loại nhu yếu phẩm từ gạo, trứng, bún khô, mì gói, nước mắm, dầu ăn… Tất cả sản phẩm được “bày bán” với giá

0 đồng. Phiên chợ nghĩa tình lan tỏa yêu thương và chia sẻ phường An Phú Đông với 150 phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay đến công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí đều từ sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên phường.

Đến phiên chợ, ông Nguyễn Quang Dương (65 tuổi) được ban tổ chức tặng một phiếu quà để nhận 12 món nhu yếu phẩm. Đi một vòng quanh các gian hàng, đến đâu ông cũng được chào đón niềm nở và trao món quà ý nghĩa. Thấy ông đi lại khó khăn, một thanh niên đến giúp đưa túi hàng ra tận xe. “Tôi rất mừng, cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã đem đến niềm vui cho chúng tôi”, ông Dương bày tỏ.

Hoạt động chăm lo an sinh xã hội cũng được các địa phương trên địa bàn TPHCM thực hiện với nhiều mô hình, cách làm thiết thực. Tại phường Gia Định, mô hình “Sáng thứ bảy 0 đồng - đồng hành cùng công nhân, lao động” đã mang những suất ăn sáng miễn phí đến với công nhân, người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mô hình được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa, với sự chung tay của các doanh nghiệp, mạnh thường quân và cán bộ, đoàn viên công đoàn phường.

Tại xã Hóc Môn, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được kết nối với các doanh nghiệp đồng hành, thông qua chương trình “Kết nối nghĩa tình - Hóc Môn chung tay vì cộng đồng” năm 2026. Từ kết nối này, ngoài những phần quà an sinh trước mắt, các doanh nghiệp còn cam kết đồng hành lâu dài, thực hiện hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định, giảm bớt áp lực trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức trao quà cho các hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà và trao phương tiện sinh kế cho hộ gia đình khó khăn, góp phần tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Hướng tới an sinh dài hạn

Cùng những hoạt động do địa phương vận động xã hội hóa, TPHCM đang xây dựng hệ thống an sinh bền vững thông qua những chính sách nhân văn từ khám sức khỏe miễn phí, tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); chăm sóc người có công, người yếu thế đến nâng mức cho vay ưu đãi giảm nghèo, giải quyết việc làm. Đây là kết quả từ nỗ lực thiết kế lại chính sách an sinh theo hướng bao phủ rộng hơn.

Chỉ riêng chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho người nghèo, cận nghèo đã chi hơn 14 tỷ đồng/năm, giúp hàng chục ngàn người có cơ hội tham gia hệ thống an sinh dài hạn. Thành phố cũng dành nguồn ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng miễn phí BHYT cho hơn 2 triệu học sinh và hỗ trợ hơn 530.000 người cao tuổi… Theo ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TPHCM, các chính sách được ban hành góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, mở rộng độ bao phủ người dân được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Đồng thời, có tác động sâu rộng nhất, giúp người yếu thế giảm gánh nặng chi phí y tế, phòng ngừa rủi ro tái nghèo.

Bên cạnh hỗ trợ BHXH, BHYT, năm 2026, TPHCM dự kiến chi trên 21.700 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Trong đó, ngân sách thành phố ủy thác chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM cho vay ưu đãi giảm nghèo, giải quyết việc làm khoảng 2.550 tỷ đồng.

Từ những hoạt động chăm lo ở cơ sở đến những chính sách an sinh mang tầm dài hạn, điểm chung xuyên suốt là đặt người dân vào trung tâm, vừa hỗ trợ kịp thời vừa tạo nền tảng lâu dài để mỗi người có thể tự vươn lên, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Ông Trần Văn Tiên, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM, cho biết, sẽ có khoảng 145.000 lượt hộ nghèo và diện chính sách khác trên địa bàn thành phố được vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn ưu đãi sẽ góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

ĐÔNG SƠN