Thời tiết ngày 27-4: Mưa dông diện rộng ở Bắc bộ, Nam bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-4, thời tiết khu vực Bắc bộ có nhiều biến động khi mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Bắc bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Cụ thể, khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm; một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ. Tại Đông Bắc bộ và Thanh Hóa, mưa rào rải rác kèm theo dông cũng được ghi nhận, trong đó có điểm mưa lớn.

Dự báo từ chiều và đêm 27-4, toàn khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cần được đề phòng.

Ở Trung Trung bộ, thời tiết tương đối ổn định hơn khi chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, khu vực vùng núi phía Tây được cảnh báo có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Các khu vực còn lại trên cả nước duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của thời kỳ giao mùa. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rải rác. Ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, trong đó Nam bộ tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao, nắng nóng kéo dài.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt tại các khu vực có mưa dông, nhằm phòng tránh các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra, đồng thời có kế hoạch sản xuất và sinh hoạt phù hợp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Theo TTXVN