4 tác giả thiếu nhi góp mặt vòng chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026

Ngày 11-5, Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) sáng lập và tổ chức đã công bố Top 10 tác phẩm xuất sắc nhất mùa giải năm nay.

Nguyễn Minh Quân (11 tuổi) tác giả bộ tranh Tiếng nói đại dương, được lọt vào Top 10. Ảnh: BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA

Danh sách gồm 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tác phẩm truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch và 1 series hoạt hình cùng hệ sinh thái sáng tạo. Đáng chú ý, có tới 4 tác giả là thiếu nhi góp mặt trong vòng chung khảo. Một trong những điểm nhấn của mùa giải là vở nhạc kịch thiếu nhi Phép màu của Kurt do Học viện Nghệ thuật STARLAB sản xuất. Tác phẩm do MC, biên kịch Đinh Tiến Dũng chắp bút, với sự tham gia cố vấn của đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng và nhạc sĩ Lưu Hà An. Vở diễn kể câu chuyện giàu tính biểu tượng về sự hy sinh thầm lặng trong tự nhiên, gửi gắm thông điệp nhân văn về tình yêu và sự sẻ chia.

Series hoạt hình Wolfoo và hệ sinh thái sáng tạo. Ảnh: BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA

Bên cạnh đó, series hoạt hình Wolfoo và hệ sinh thái sáng tạo của Sconnect Việt Nam cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Khởi đầu là một dự án hoạt hình trên nền tảng số từ năm 2018, Wolfoo hiện đạt khoảng 2 tỷ lượt xem mỗi tháng trên YouTube, phát triển gần 5.000 tập phim bằng khoảng 20 ngôn ngữ. Từ một series hoạt hình đơn thuần, Wolfoo đã mở rộng thành hệ sinh thái đa nền tảng gồm phim ảnh, âm nhạc, trò chơi, điện ảnh và các hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi.

Ở lĩnh vực văn học, nhiều tác phẩm giàu chất tưởng tượng và nhân văn tiếp tục được ghi nhận như 100 cái chân của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, Yersin - Khúc hát cá ông của họa sĩ Tạ Huy Long hay Chú robot tưởng mình là người của Lê Anh Vinh.

Tranh truyện của Lê Nhã Uyên (10 tuổi). Ảnh: BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA

Giải thưởng năm nay cũng ghi nhận sự xuất hiện nổi bật của các tác giả nhí. Tập thơ viết tay Bác sách bụng to của Vũ Ngọc Diệp (11 tuổi), bộ tranh Tiếng nói đại dương của Nguyễn Minh Quân (11 tuổi), bộ tranh truyện của Lê Nhã Uyên (10 tuổi) hay bộ tranh Việt Nam qua nét vẽ của Hải Nam của Nguyễn Đăng Hải Nam (16 tuổi) cho thấy sức sáng tạo đáng khích lệ của thế hệ trẻ.

Theo ban tổ chức, việc mở rộng phạm vi xét giải sang các loại hình như hoạt hình, nhạc kịch hay mô hình sáng tạo đa nền tảng cho thấy Giải thưởng Dế Mèn đang từng bước hướng tới mục tiêu không chỉ tôn vinh tác phẩm nghệ thuật thiếu nhi mà còn góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa có khả năng lan tỏa rộng rãi trong đời sống hiện đại.

Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 sẽ diễn ra ngày 22-5 tại Hà Nội.

VĨNH XUÂN