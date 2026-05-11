Hai phim kinh dị Việt vẫn chiếm ưu thế phòng vé

Dù đã hạ nhiệt đáng kể nhưng hai phim Việt ra mắt dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 năm nay vẫn duy trì được sức hút trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt.

Thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), cuối tuần qua (tính từ ngày 8 đến 10-5) Heo năm móng vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng phòng vé, duy trì chuỗi thành tích 3 tuần liên tiếp đứng top 1 phòng vé kể từ khi ra mắt.

Tính đến sáng 11-5, sau gần 3 tuần ra rạp (24-4), tác phẩm của đạo diễn Lưu Thành Luân hiện đạt tổng doanh thu hơn 112 tỷ đồng.

Doanh thu bộ phim Heo năm móng tính đến sáng 11-5. Nguồn: Box Office Vietnam

Bám sát trên bảng xếp hạng doanh thu tuần là Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Sau gần 1 tháng ra mắt (16-4), bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quốc Trung hiện đã đạt tổng doanh thu hơn 192 tỷ đồng, tiến gần hơn với mục tiêu 200 tỷ đồng, dù hiện tại mức tăng trưởng đã chậm lại đáng kể.

Tuần qua, thêm 1 phim kinh dị Việt mới ra mắt là Thẩm mỹ viện âm phủ nhưng do chất lượng gây nhiều tranh cãi, lại không tạo hiệu ứng trên mạng xã hội nên doanh thu khá khiêm tốn. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng hiện chỉ đạt tổng doanh thu gần 10 tỷ đồng.

Sau một mùa phim lễ sôi động và cạnh tranh khốc liệt là cơ hội cho các phim ngoại nhập mới ra mắt. Mặc dù vậy, nhiều tác phẩm được đánh giá cao và là phần tiếp theo trong các series ăn khách trước đó cũng không có doanh thu như kỳ vọng.

Yêu nữ thích hàng hiệu 2 không thực sự bùng nổ tại phòng vé Việt. Ảnh: CJ CGV

Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử II chỉ đạt tổng doanh thu hơn 7 tỷ đồng sau tuần khởi chiếu chính thức đầu tiên.

Yêu nữ thích hàng hiệu 2 cũng chỉ đạt doanh thu hơn 7 tỷ đồng, bao gồm cả doanh số chiếu sớm và vé đặt trước.

Tương tự, Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm dù khá mới lạ và hấp dẫn cũng có mức doanh thu khiêm tốn, chỉ đạt gần 3 tỷ đồng.

Một series khác cũng có lượng fan đông đảo tại thị trường Việt Nam là Phim Shin - cậu bé bút chì: Quậy tung! Vương quốc nguệch ngoạc và 4 dũng sĩ bất ổn, ra mắt từ ngày 1-5 cũng chỉ đạt tổng doanh thu gần 12 tỷ đồng.

"Một thời ta đã yêu" là phim Việt mới duy nhất ra mắt trong tuần này. Ảnh: ĐPCC

Tuần này, điện ảnh Việt có thêm một tác phẩm mới ra mắt - bộ phim Một thời ta đã yêu (đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa) với sự tham gia của các diễn viên: Quốc Trường, Quốc Huy, Quỳnh Thy, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc... song được cho là khó tạo đột phá phòng vé.

Dịp này sẽ có hàng loạt phim ngoại nhập dồn dập ra rạp, gồm: Phi công siêu đẳng Maverick và Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (phiên bản mới), Tạm biệt Gohan, Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người, Mother Mary: Hào quang đơn độc, Làng quỷ quái...

HẢI DUY