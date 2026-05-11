Hướng tới đô thị văn hóa toàn cầu

Ủy ban nhân dân TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy TPHCM nhằm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở; bảo đảm 100% khu phố, ấp, khu dân cư có địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng vào năm 2030. Thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, phấn đấu hoàn thành số hóa toàn bộ di sản văn hóa cấp quốc gia ngay trong năm 2026 và số hóa di sản cấp thành phố. Song song đó, hệ thống giáo dục được định hướng tăng cường nội dung văn hóa, nghệ thuật, góp phần xây dựng con người TPHCM phát triển toàn diện.

Trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, TPHCM đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp vào GRDP đạt khoảng 7% vào năm 2030, hướng tới 10% trong giai đoạn tiếp theo; hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang. Thành phố sẽ tổ chức định kỳ các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao quy mô lớn đạt chuẩn quốc tế; thúc đẩy quảng bá hình ảnh thông qua hoạt động dịch, xuất bản tác phẩm văn học, lịch sử ra nước ngoài; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề cử Địa đạo Củ Chi trở thành Di sản văn hóa thế giới.

Kế hoạch cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, đề án trọng tâm như phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý văn hóa. Bên cạnh đó, TPHCM dự kiến triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như: xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch; Trung tâm Nghệ thuật truyền thống… nhằm tạo nền tảng hạ tầng cho phát triển văn hóa bền vững.

Với định hướng dài hạn, TPHCM phấn đấu trở thành đô thị có chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm dẫn đầu châu Á, từng bước xây dựng đô thị văn hóa toàn cầu, điểm đến hấp dẫn về sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế.

