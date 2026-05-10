Văn hóa

Giải trí

Đêm nhạc Beethoven’s Symphony No. 9

SGGPO

Tối 10-5, tại Nhà hát TPHCM, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM (HBSO) tổ chức biểu diễn Đêm nhạc Beethoven’s Symphony No. 9.

Đêm nhạc Beethoven’s Symphony No.9. Ảnh: THÚY BÌNH
Đêm nhạc Beethoven’s Symphony No.9. Ảnh: THÚY BÌNH

Đêm nhạc do Nhạc trưởng Trần Nhật Minh dàn dựng, chỉ huy, với sự tham gia của NSƯT Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Phạm Trang, Đào Mác, Phan Hồng Dịu cùng Dàn Hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO.

2=.jpg
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng các nghệ sĩ, nhạc sĩ Dàn nhạc giao hưởng HBSO biểu diễn trong "Đêm nhạc Beethoven’s Symphony No.9". Ảnh: THÚY BÌNH

Đêm nhạc gửi đến khán giả hai kiệt tác đặc sắc của nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven. Mở đầu chương trình biểu diễn là những sóng âm nhạc của tác phẩm Meeresstille und glückliche Fahrt, Op. 112 hay còn gọi là Biển lặng và Chuyến đi thuận lợi (sáng tác năm 1815).

Trong tác phẩm, Beethoven đã phổ nhạc hai bài thơ của Goethe với tên gọi Meeresstille (Biển lặng) và Glückliche Fahrt (Chuyến đi thịnh vượng), đồng thời kết hợp hai bài thơ thành một chương nhạc duy nhất, mang đậm chất huyền bí và kịch tính, tái hiện tuyệt vời về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

3.jpg
Những sáng tác âm nhạc nổi tiếng của danh cầm vĩ đại Beethoven trao tặng cho khán giả yêu nhạc cổ điển thật nhiều cảm xúc. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiếp đó là bản Giao hưởng số 9 của Beethoven - biểu tượng của sự cách tân và tinh thần nhân văn vĩ đại: chương 1 xoáy vào xung đột giữa định mệnh và khát vọng con người; chương 2 được các dàn nhạc chọn trình diễn độc lập bởi sức sống mãnh liệt và kịch tính; chương 3 có giai điệu như khúc cầu nguyện; chương 4 với phần hợp xướng Ode to Joy bất hủ - khúc ca vinh danh sự tự do và tình yêu nhân loại.

THÚY BÌNH

Từ khóa

Dàn nhạc Giao hưởng HBSO HBSO Ludwig van Beethoven Trần Nhật Minh Phạm Khánh Ngọc Phạm Trang Đào Mác Giao hưởng số 9 Ode Chỉ huy dàn nhạc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn