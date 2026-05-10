Đêm nhạc Beethoven’s Symphony No.9. Ảnh: THÚY BÌNH

Đêm nhạc do Nhạc trưởng Trần Nhật Minh dàn dựng, chỉ huy, với sự tham gia của NSƯT Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Phạm Trang, Đào Mác, Phan Hồng Dịu cùng Dàn Hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng các nghệ sĩ, nhạc sĩ Dàn nhạc giao hưởng HBSO biểu diễn trong "Đêm nhạc Beethoven’s Symphony No.9". Ảnh: THÚY BÌNH

Đêm nhạc gửi đến khán giả hai kiệt tác đặc sắc của nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven. Mở đầu chương trình biểu diễn là những sóng âm nhạc của tác phẩm Meeresstille und glückliche Fahrt, Op. 112 hay còn gọi là Biển lặng và Chuyến đi thuận lợi (sáng tác năm 1815).

Trong tác phẩm, Beethoven đã phổ nhạc hai bài thơ của Goethe với tên gọi Meeresstille (Biển lặng) và Glückliche Fahrt (Chuyến đi thịnh vượng), đồng thời kết hợp hai bài thơ thành một chương nhạc duy nhất, mang đậm chất huyền bí và kịch tính, tái hiện tuyệt vời về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

Những sáng tác âm nhạc nổi tiếng của danh cầm vĩ đại Beethoven trao tặng cho khán giả yêu nhạc cổ điển thật nhiều cảm xúc. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiếp đó là bản Giao hưởng số 9 của Beethoven - biểu tượng của sự cách tân và tinh thần nhân văn vĩ đại: chương 1 xoáy vào xung đột giữa định mệnh và khát vọng con người; chương 2 được các dàn nhạc chọn trình diễn độc lập bởi sức sống mãnh liệt và kịch tính; chương 3 có giai điệu như khúc cầu nguyện; chương 4 với phần hợp xướng Ode to Joy bất hủ - khúc ca vinh danh sự tự do và tình yêu nhân loại.

THÚY BÌNH