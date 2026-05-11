Chương trình ca nhạc “Vùng trời bình yên” mừng Ngày của Mẹ

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến biểu diễn bài hát "Bông hồng cài áo". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chương trình, NSƯT Lam Tuyền, ca sĩ Quang Hà, Phương Vy, Nguyễn Hải Yến, Hamlet Trương, Hạnh Sino, Bùi Duy Ngọc, Đào Ngọc Sang, Nhã Thy, Diệu Ly, Nhóm thiếu nhi Rồng Con, Vũ đoàn Bình Minh, đã lần lượt biểu diễn các ca khúc: Ngày xưa ơi, Nơi ấy con tìm về, Đi giữa trời rực rỡ, Về nghe mẹ ru, Tâm, Những ô cửa xanh, 50 năm về sau, Bông hồng cài áo.

Ca sĩ Nhã Thy và Diệu Ly biểu diễn ca khúc "Ngày xưa ơi". Ảnh: THÚY BÌNH

Ca sĩ Phương Vy với bài hát "Tâm". Ảnh: THÚY BÌNH

Lấy cảm hứng từ những ký ức thân thương về gia đình, quê hương, Vùng trời bình yên được thực hiện như một hành trình cảm xúc đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc: từ tuổi thơ, nỗi nhớ nhà, những ngày tháng chênh vênh giữa cuộc đời, cho đến khoảnh khắc nhận ra nơi bình yên nhất chính là ngôi nhà của mẹ, nơi những đứa con luôn được chào đón trong vòng tay yêu thương.

Với cấu trúc chương trình quen thuộc Cho tôi - Cho bạn - Cho chúng ta, chương trình khai thác những lá thư, những câu chuyện đời xúc động của các khán giả gửi về. Nội dung xoay quanh nỗi nhớ nhà của những người con xa quê, hành trình chữa lành tâm hồn của những bà mẹ trẻ đơn thân,...

Ca sĩ Quang Hà biểu diễn ca khúc "50 năm về sau". Ảnh: THÚY BÌNH

Ca sĩ Đào Ngọc Sang với ca khúc "Nơi ấy con tìm về". Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Lam Tuyền biểu diễn ca khúc "Về nghe mẹ ru". Ảnh: THÚY BÌNH

Đặc biệt, hình ảnh người mẹ hiện diện xuyên suốt toàn bộ chương trình như một sợi chỉ đỏ kết nối những cảm xúc yêu thương. Sự xuất hiện ấy tuy lặng lẽ, âm thầm, nhưng lại đem đến cho chương trình những ý nghĩa sâu sắc về cuộc đời, tình người, giúp kết nối và lan tỏa những yêu thương chân thành, tình mẫu tử thiêng liêng. Đó cũng là thông điệp giá trị mà chương trình muốn gửi gắm đến khán giả nhân Ngày của Mẹ.

