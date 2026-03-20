Các nước gửi lương thực và vật tư y tế hỗ trợ Cuba

Ngày 19-3, Chính phủ Brazil xác nhận đã gửi gần 21.000 tấn lương thực và vật tư y tế tới Cuba nhằm hỗ trợ nhân đạo giúp người dân Cuba ứng phó với tình hình khó khăn hiện nay.

Thông tin trên được bà Gisela Padovan, Thư ký phụ trách Mỹ Latinh và Caribe thuộc Bộ Ngoại giao Brazil, công bố trước báo giới.

Theo Bộ Ngoại giao Brazil, số hàng viện trợ bao gồm 20.000 tấn gạo, 150 tấn đậu, 150 tấn gạo chế biến và 500 tấn sữa bột, được chuyển giao thông qua World Food Programme. Ngoài ra, một lô thuốc men, trong đó có thuốc điều trị bệnh lao và vaccine, cũng đã được vận chuyển bằng đường hàng không và đến Cuba trong tuần này.

Tập kết lương thực và vật tư y tế tới Cuba theo sáng kiến Đoàn kết châu Âu tới Cuba (European Convoy to Cuba). Ảnh: Prensa Latina

Bà Padovan nhấn mạnh mục tiêu của các hoạt động hỗ trợ là đảm bảo người dân Cuba không phải chịu thêm tổn thất trong bối cảnh khó khăn kéo dài. Bà khẳng định lập trường nhất quán của Brazil là ưu tiên các vấn đề nhân đạo, đồng thời duy trì đối thoại và đồng thuận trong quan hệ song phương.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng do việc siết chặt cấm vận từ Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1 đe dọa áp thuế đối với các quốc gia cung cấp nhiên liệu cho đảo quốc này.

Bên cạnh hỗ trợ của chính phủ, nhiều tổ chức và nhà hoạt động Brazil cũng đang tích cực huy động nguồn lực gửi lương thực, thuốc men và thiết bị năng lượng tới Cuba nhằm thể hiện tình đoàn kết quốc tế.

Trước đó, ngày 18-3, các nhà chức trách Mexico cho biết một tàu chở hàng viện trợ nhân đạo sẽ rời cảng Progreso, bang Đông Nam Yucatán của nước này vào ngày 20-3 hướng tới Cuba trong khuôn khổ sứ mệnh quốc tế “Đoàn tàu châu Mỹ của chúng ta” nhằm hỗ trợ quốc đảo Caribe.

Con tàu được Hạm đội Sumud toàn cầu (GSF) hỗ trợ vận chuyển nhiều tấn lương thực, thuốc men thiết yếu, sản phẩm vệ sinh và các tấm pin năng lượng mặt trời đến Cuba. Theo kế hoạch, 3 tàu khác sẽ xuất phát cùng ngày từ bang Quintana Roo của Mexico để hỗ trợ đoàn tàu dự kiến tới Cuba vào ngày 21-3.

Ngoài ra, một đoàn xe mang tên Đoàn kết châu Âu tới Cuba, vừa khởi hành từ Rome và Milan hướng tới Havana. Theo thông báo, đoàn xe có sự tham gia của hơn 50 hiệp hội và nhóm đoàn kết, cũng như 13 tổ chức chính trị và công đoàn từ gần 20 quốc gia châu Âu.

Thông báo được đăng trên tờ Il Fatto Quotidiano cho biết, hơn 100 nhà hoạt động nghị viện châu Âu và đại diện của các tổ chức xã hội, công đoàn và chính trị từ nhiều quốc gia, đã mang đến hơn 5 tấn hàng viện trợ, chủ yếu để hỗ trợ ngành y tế của Cuba.

Theo tổ chức Progressive International, phái đoàn đầu tiên này đã đến thăm một bệnh viện ở Havana thể hiện tinh thần đoàn kết chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Ảnh: Ernesto Mastracusa/EPA

HẠNH CHI