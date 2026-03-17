Cuba: Kích hoạt cơ chế khẩn cấp khôi phục sự cố sập lưới điện quốc gia

Bộ Năng lượng và mỏ Cuba cho biết, đã kích hoạt các cơ chế cần thiết để sớm khôi phục lưới điện quốc gia, gây mất điện toàn quốc vào lúc 13 giờ 40 ngày 16-3, theo giờ địa phương. Cơ quan chức năng Cuba đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố.

Nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras ở tỉnh Matanzas, Cuba. Ảnh: GIRÓN NEWSPAPER

Đây là lần thứ 2 trong tháng này xảy ra sự cố ngắt kết nối của Hệ thống điện quốc gia Cuba gây mất điện trên toàn quốc. Trước đó, ngày 4-3, sự cố lò hơi tại nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras ở tỉnh Matanzas cũng đã gây ra tình trạng sập lưới điện toàn quốc.

Ngay trước khi xảy ra sự cố ngày 16-3, Ủy ban Điện lực quốc gia Cuba đã thông báo 9 nhà máy nhiệt điện tạm ngừng hoạt động do sự cố hoặc bảo trì, dẫn đến khả năng thiếu hụt tối đa 1.960 MW (khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ điện trên cả nước) trong giờ cao điểm.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, Chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sản lượng điện từ những cơ sở này chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ điện ban ngày của người dân Cuba và sản xuất điện vẫn phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy nhiệt điện.

MINH CHÂU

