Xã hội

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Nghệ An

SGGPO

Hội LHPN TPHCM và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Hội LHPN tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026, tại 2 xã Tam Quang và Tam Thái.

Video: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Nghệ An

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng các mô hình sinh kế gồm: 8 mô hình nuôi bò giống sinh sản, 10 mô hình nuôi heo giống bản địa và 5 mô hình nuôi dê giống.

Cùng với đó, trao học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó và hàng chục phần quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

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Trao tặng các phần quà đến người dân tại chương trình

Tổng kinh phí thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 2 địa phương lên đến hàng trăm triệu đồng.

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Trao tặng các phần quà đến người dân tại chương trình

Những phần quà và nguồn vốn sinh kế không chỉ là sự hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm cùng sự đồng hành của các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với phụ nữ, người dân vùng biên giới tỉnh Nghệ An.

Qua đó, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

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Trao học bổng cho các em học sinh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, sẻ chia của tổ chức hội trong chăm lo đời sống phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm vì cộng đồng.

>> Một số hình ảnh tại chương trình:

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DƯƠNG QUANG - LÊ THẠCH

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phụ nữ biên cương Nghệ An mô hình sinh kế vốn sinh kế phát triển kinh tế

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