Các tỉnh Đông Nam bộ: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo ghi nhận của PV báo SGGP, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có 20 điểm thi - nhiều nhất trong các địa phương trên toàn tỉnh. Các thí sinh dự thi đều chung tâm trạng hồi hộp, lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Để bình tĩnh, tự tin hơn trước khi bước vào kỳ thi, các em rủ nhau đến Văn miếu Trấn Biên (phường Bửu Long, TP Biên Hòa) và chùa Ông (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) để thắp hương, cầu may mắn, hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt và thi đậu vào ngôi trường mà mình hằng mong ước.

Em Nguyễn Văn Hoàng (học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến) cho biết, em đăng ký dự thi vào Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM, dù được thầy cô ôn luyện bài vở kỹ lưỡng, chu đáo nhưng vẫn thấy lo lắng vì kỳ thi có nhiều bạn học giỏi, điểm chuẩn đầu vào của trường cao.

>> Một số hình ảnh tại các điểm thi ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: HOÀNG BẮC

Còn tại điểm trường THPT Ngô Quyền (TP Biên Hòa) vào chiều cùng ngày, 14 giờ đã có đông đảo học sinh đến học quy chế, nội quy của kỳ thi. Đa số các em dự thi năm nay đều ở TP Biên Hòa nên việc di chuyển thuận tiện, lực lượng công an cũng có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các em đến làm thủ tục. Nhiều học sinh đã tìm đến tượng đài người anh hùng Ngô Quyền trong khuôn viên trường để thắp hương tri ân, cầu may mắn trong kỳ thi sắp tới.

Em Nguyễn Thị Hậu (học sinh trường THPT Ngô Quyền) cho biết, kỳ thi năm nay là bước ngoặt trong cuộc đời học tập của mỗi học sinh nên em và các bạn chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng vẫn thấy hồi hộp vì nghĩ đề thi sẽ khó hơn năm trước.

Bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã chu đáo, các điểm thi chính thức hoạt động từ chiều 25-6 và ngày 26-6 đón cán bộ coi thi, thí sinh đến thực hiện nhiệm vụ và làm thủ tục dự thi. Ngoài nắm chắc nhiệm vụ được giao, cán bộ coi thi phải hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến dự thi nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng quy chế thi, các cán bộ coi thi phải tuyên truyền và nhắc nhở thí sinh nắm chắc quy chế thi trong buổi làm thủ tục, đồng thời trước mỗi buổi thi đều phải nhắc nhở lại nội dung quan trọng này, không để xảy ra hiện tượng thí sinh vi phạm quy chế thi.

Bộ GD- ĐT cũng điều động 175 cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra tại Hội đồng Thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Nai; ngoài ra, còn có cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi từ 3 trường đại học ở TPHCM đến làm nhiệm vụ tại 62 điểm thi tốt nghiệp THPT trong toàn tỉnh.

Chiều cùng ngày tại Bình Dương, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và đính chính sai sót thông tin nếu có. Kỳ thi THPT năm 2024, tỉnh Bình Dương thuộc Hội đồng thi 44, có 15.273 thí sinh tham gia tại 29 điểm thi (trong đó có 1 điểm thi dự phòng) với 643 phòng thi. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 26-6 đến 29-6, trong đó ngày 29-6 là ngày thi dự phòng. Theo ghi nhận tại điểm thi trường THCS Võ Trường Toản (TP Dĩ An) có 840 em dự thi ở các trường trên địa bàn TP Dĩ An, cán bộ coi thi thực hiện điểm danh, rà soát thông tin thí sinh và điều chỉnh các sai sót.

>> Một số hình ảnh tại Bình Dương. Ảnh: XUÂN TRUNG

Thí sinh học quy chế thi tại điểm trường THCS Võ Trường Toản (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Tỉnh Bình Phước có 11.342 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành giáo dục tỉnh dự kiến có khoảng 2.000 người tham gia phục vụ kỳ thi tại 28 điểm thi với 503 phòng thi chính thức, 56 phòng thi dự phòng. Đến nay, công tác chuẩn bị tiếp sức mùa thi tại các điểm thi đã sẵn sàng và tại các điểm thi sẽ có 45 đội hình tiếp sức mùa thi với 1.010 tình nguyện viên. Các nguồn lực đã được chuẩn bị gồm gần 4.000 cây bút, 2.600 dụng cụ học tập, hơn 56.000 chai nước suối và hộp sữa, 69 suất học bổng cùng hơn 2.300 suất cơm miễn phí, đưa đón miễn phí hơn 500 lượt học sinh tham gia kỳ thi… với tổng kinh phí gần 320 triệu đồng.

Học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước trong giờ ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nội dung, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, trung thực, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, góp phần tuyển sinh sinh viên đại học, cao đẳng chất lượng.

HOÀNG BẮC- XUÂN TRUNG- BÙI LIÊM