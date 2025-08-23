Hiện cả nước ghi nhận 6 ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30, trong đó có tới 4 ngành là Sư phạm.

Từ tối 22-8 đến sáng nay 23-8, có thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn.

Trong khối trường công an, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy lấy điểm chuẩn từ 19,75 đến 24,23, mức cao nhất áp dụng với thí sinh nữ khu vực phía Bắc. Điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn cho các phương thức xét tuyển vào tối 22-8. Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn từ 24,17 đến 26,09. Trong đó, ngành Trung Quốc học tiếp tục dẫn đầu: 26,09 điểm, giảm 3,11 điểm so với năm ngoái. Ba ngành lấy điểm chuẩn từ 25 trở lên gồm Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Truyền thông quốc tế. Các ngành còn lại đều có điểm chuẩn từ 24.

Mức này áp dụng với các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D03 (Toán, Lý, Sử), D04 (Toán, Lý, Địa), D06 (Toán, Hóa, Địa), DD2 (Toán, Văn, Tiếng Hàn), D07 (Toán, Hóa, Anh), D09 (Toán, Anh, Sử), D10 (Toán, Địa, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

Riêng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), mức trúng tuyển cao hơn 3 điểm.

Hai phương thức còn lại là xét học bạ với chứng chỉ quốc tế (mã 410) và xét chứng chỉ A-level và IB lấy điểm bằng nhau, dao động 26,78 đến 27,89, tùy ngành.

Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn từ 21 đến 26,6 (thang 30). Ba ngành lấy từ 26 điểm gồm Marketing, Tài chính - Ngân hàng 2 (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính), Kiểm toán. Trong đó, ngành Kiểm toán lấy cao nhất - 26,6 điểm.

12 ngành lấy điểm thấp nhất - từ 21 điểm. Điểm chuẩn các ngành còn lại trong khoảng 22,55 - 25,56.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm trúng tuyển từ 15 đến 25,5 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cao nhất với 25,5. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa xếp sau với 25,2 điểm. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử cao thứ ba với 24 điểm.

Các ngành lấy điểm thấp nhất, từ 15 trở lên gồm: Kỹ thuật địa vật lý, Địa chất học, Kỹ thuật địa chất, Đá quý Đá mỹ nghệ, Quản lý đô thị và công trình, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý tài nguyên khoáng sản, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật không gian, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ.

Trường Đại học Mở Hà Nội có nhóm ngành Luật lấy điểm chuẩn cao nhất trường với mức từ 23,17 đến 25,17, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Một ngành khác có điểm chuẩn trên 24 là Ngôn ngữ Trung Quốc. Đa số ngành còn lại lấy từ 18 đến 23.

Đến nay, cơ bản các trường đại học đã công bố điểm chuẩn, ghi nhận sơ bộ cho thấy điểm chuẩn ngành sư phạm đang đứng đầu, tiếp theo là các trường kỹ thuật, kinh tế tốp đầu.

Hiện ghi nhận 6 ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30, trong đó có tới 4 ngành là Sư phạm.

6 ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 gồm 2 ngành quân đội: Y khoa của Học viện Quân y và Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự. Đây đều là điểm chuẩn áp dụng với thí sinh nữ.

4 ngành còn lại là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung tại 2 trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Huế. Trong đó, Đại học Huế còn áp dụng thêm tiêu chí phụ, như với sư phạm tiếng Anh, thí sinh phải đạt điểm tiếng Anh từ 9,5 trở lên, điểm văn từ 8,5 trở lên; với sư phạm tiếng Trung, thí sinh phải điểm ngoại ngữ tuyệt đối 10/10.

LÂM NGUYÊN