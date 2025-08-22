Bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học

Bắt đầu từ trưa 22-8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn sau 10 lần lọc ảo toàn quốc. Học viện Hàng không Việt Nam là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn.

Theo quy định, các trường công bố điểm trúng tuyển trước 17 giờ ngày 22-8.

Năm nay, tổng số lần lọc ảo nhiều hơn 4 so với dự kiến ban đầu của Bộ GD-ĐT, nhằm đảm bảo kết quả chính xác nhất trước lượng dữ liệu khổng lồ từ thí sinh và các trường.

Mùa tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục. Tổng cộng có 344 tổ hợp xét tuyển, số nguyện vọng của thí sinh là 7,6 triệu - tức trung bình mỗi em là 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ khoảng 5.

Năm nay, việc xét tuyển của các trường gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân được cho là do Bộ GD-ĐT bỏ xét tuyển sớm, yêu cầu các trường quy đổi điểm tương đương về một thang chung (chủ yếu là thang 30), các tổ hợp bắt buộc phải có Toán hoặc Ngữ văn...

Dù trước đó, nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn sẽ giảm sâu do phổ điểm phân hoá và điểm thấp kỷ lục ở môn Toán và tiếng Anh, nhưng sau những lần lọc ảo cuối cùng, nhiều trường đại học cho biết mức điểm trúng tuyển của không ít ngành tăng.

Trưa 22-8, Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 ở tất cả phương thức.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hai chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành Quản lý hoạt động bay có chuẩn đầu vào cao nhất với 27 điểm, tăng 1 so với năm ngoái.

Mức điểm chuẩn thấp nhất của Học viện Hàng không Việt Nam là 18, thuộc về bốn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật; Xây dựng và phát triển cảng hàng không; Điện tử ứng dụng và trí tuệ nhân tạo.

Những chuyên ngành có chuẩn đầu vào tăng mạnh 4 điểm là Quản lý và khai thác cảng hàng không, Điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, Điện tự động cảng hàng không, từ 16 lên 20 điểm...

Điểm chuẩn ĐH Hạ Long cao nhất: 27,32 điểm. Công bố của Trường Đại học Hạ Long, điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 15-27,32 điểm.

Cán bộ kỹ thuật Trường ĐH Công thương TPHCM chạy lọc ảo và xét tuyển ngày 22-8. Ảnh: THANH HÙNG

* Trường ĐH Gia Định là trường đầu tiên của phía Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2025. Hầu hết các ngành học đều ở mức từ 15 – 20,5 điểm. Năm nay, điểm chuẩn các ngành Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ thông tin, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được tăng lên mức 16 điểm, cao hơn 1 điểm so với năm 2024. Bên cạnh đó, hai ngành mới gồm Ngôn ngữ Trung Quốc, Trí tuệ nhân tạo cũng ghi nhận mức điểm khá cao, lần lượt là 16 và 17 điểm.

Đáng chú ý, ngành Răng - Hàm - Mặt có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 20,5 điểm. Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 23 đến ngày 26-8. Nhà trường sẽ dành tặng các suất học bổng doanh nghiệp cho tân sinh viên với tổng giá trị lên đến 20 tỷ đồng, và tổ chức bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà như: laptop, airpods, apple watch, loa marshall...

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Gia Định

Điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn dao động từ 15 - 18 điểm. Với phương thức xét tuyển học bạ, mức điểm chuẩn vào các ngành từ 18 điểm. Ở phương thức xét tuyển kết quả điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2025 của ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn từ 600 điểm trở lên.

Trường ĐH Tân Tạo, điểm chuẩn dao động từ 15 - 20,5 điểm. Trong đó ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 20,5 điểm. Với phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành dao động từ 15 - 17 điểm. Điểm chuẩn phương thức xét điểm học bạ cao hơn, từ 18 đến 19,45 điểm.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, điểm chuẩn của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 - 17 điểm, phương thức xét học bạ từ 18 – 20 điểm và kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM từ 500 – 600 điểm, tùy ngành.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, điểm chuẩn dao động từ 15 – 20,5 điểm. Trong đó, các ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt điểm chuẩn cao nhất là 20,5 điểm, kế đến là ngành Dược học và Y học cổ truyền cùng 19 điểm. Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17 điểm.

Ở các ngành còn lại, gồm Dinh dưỡng, Y tế công cộng cùng các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học giáo dục, điểm chuẩn là 15 điểm.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ 23 đến 30-8. Đặc biệt, thí sinh trúng tuyển khi nhập học đúng thời gian quy định sẽ được nhận học bổng 30% học phí học kỳ đầu tiên.

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Dự kiến trong hôm nay, nhiều trường đại học lớn sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn. Thí sinh có thể theo dõi cập nhật điểm chuẩn của các trường trên Báo SGGP Online hoặc có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT theo đại chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy. Các đại học thường có kế hoạch nhập học với những yêu cầu khác nhau, thí sinh cần lưu ý để hoàn tất mọi thủ tục. Từ 1-9 đến tháng 12-2025, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được xét tuyển bổ sung khi không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

LÂM NGUYÊN - THANH HÙNG