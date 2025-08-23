Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Cao nhất 29,06 điểm

Sư phạm Lịch sử là ngành duy nhất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) có điểm chuẩn trên 29.

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất 29,06

Ngày 23-8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 48 ngành và chương trình, từ 19 đến 29,06/30 điểm. Sư phạm Lịch sử dẫn đầu. Một số ngành lấy trên 28 điểm như Giáo dục chính trị và các ngành sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý.

Hai ngành có điểm chuẩn dưới 20 điểm là Sinh học và Công nghệ sinh học (không phải nhóm đào tạo giáo viên).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) lấy điểm chuẩn từ 22,96 đến 25,08 điểm (thang 30) và 33,64 và 37,5 điểm (thang 40).

Với thang 30, ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học lấy thấp nhất 22,96 điểm ở tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và X02 (Toán, Ngữ văn, Tin học). Trong khi đó, ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế cao nhất với 25,08 điểm.

Trong thang 40 điểm (môn chính nhân hệ số hai, mỗi nhóm ngành có môn chính khác nhau), ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình ở tổ hợp D01 lấy điểm chuẩn 33,64 điểm - thấp nhất. Truyền thông Đa phương tiện, Truyền thông quốc tế lấy 36-37 điểm ở hầu hết tổ hợp, cao nhất là X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh).

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn các phương thức, ở cơ sở tại Hà Nội và TPHCM. Ngành duy nhất lấy trên 27 điểm, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, lần lượt ở hai cơ sở là 27,52 và 27,38 điểm.

Các ngành còn lại đa số trong khoảng 20-26 điểm. Hai ngành chỉ lấy hơn 15 điểm như Quản lý đô thị và công trình (phân hiệu TPHCM), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh (phân hiệu TPHCM)…

Điểm chuẩn đại học năm 2025 đến thời điểm này ghi nhận mức điểm cao kỷ lục với 6 ngành lấy 30/30 điểm...

PHAN THẢO