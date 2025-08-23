Tuyển sinh đại học 2025: Điểm chuẩn tăng bất ngờ

Ngày 22-8, sau khi kết thúc 10 lần lọc ảo toàn quốc, vào lúc 12 giờ 30, các trường đại học (ĐH) bắt đầu công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) xét tuyển ĐH, cao đẳng năm 2025. Trái với dự đoán ban đầu, điểm chuẩn nhiều ngành bất ngờ tăng mạnh so với dự kiến. Ngoài việc công bố điểm chuẩn, các trường cũng lưu ý thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT và nhập học theo hướng dẫn của các trường ĐH thông báo.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật có điểm chuẩn cao

Đến cuối ngày 22-8, có 4 ngành lấy điểm chuẩn 30, gồm: Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm tiếng Trung của ĐH Huế; Quan hệ quốc tế (dành cho thí sinh nữ) của Học viện Khoa học quân sự; Y khoa (thí sinh nữ) của Học viện Quân y.

Cùng với đó, nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật ở một số trường cũng có điểm chuẩn trên 29 điểm. Trong đó, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM) lấy điểm chuẩn ngành Trí tuệ nhân tạo theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 29,60 điểm; xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM là 29,91 điểm; ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường là 1.440 (điểm SAT) và ACT là 32 điểm; theo điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM là 1.098/1.200 điểm.

Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dao động từ 19-29,39 điểm. Một số ngành tiệm cận 29 điểm gồm Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa.

Với ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Khoa học tự nhiên lấy điểm chuẩn từ 20,05-26 điểm. Trong đó, ngành Khoa học dữ liệu dẫn đầu với 26 điểm. Tương tự, điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ từ 22,14-28,19 điểm. So với năm ngoái, năm nay nhiều ngành có điểm chuẩn tăng, dẫn đầu là ngành Công nghệ thông tin với 28,19 điểm (tăng 0,39 điểm).

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2025 do ĐHQG TPHCM tổ chức. Ảnh: THANH HÙNG

Theo đại diện Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM), điểm trúng tuyển trung bình tính theo các lĩnh vực đào tạo thì nhóm ngành Kinh tế ở mức 25,61 điểm; nhóm ngành Kinh doanh là 26,40 điểm và nhóm ngành Luật là 25,04 điểm. Trong đó, có 20/35 ngành có điểm trúng tuyển tăng so với năm 2024.

Điểm chuẩn ngành sức khỏe giảm mạnh

Đến cuối ngày 22-8, nhiều trường ĐH có đào tạo khối ngành sức khỏe và sư phạm đã công bố điểm chuẩn. Điều bất ngờ là các ngành y khoa có điểm chuẩn giảm mạnh, còn các ngành sư phạm lại có điểm chuẩn tăng. Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược TPHCM từ 17-27,34 điểm, trong đó ngành Y khoa có mức trúng tuyển cao nhất là 27,34 điểm (giảm 0,46 điểm). So với năm ngoái, tất cả ngành đào tạo của trường đều có điểm trúng tuyển giảm từ 0,4-5,15 điểm. Y khoa là ngành có mức giảm ít nhất. Một số ngành có chuẩn đầu vào giảm hơn 3 điểm là Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng (ngành có điểm chuẩn giảm mạnh nhất, từ 24,1 điểm năm ngoái xuống còn 19,25 điểm).

Trong khi đó, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM lấy điểm chuẩn cao nhất là Y khoa với 25,55 điểm (giảm 1,02 điểm so với năm 2024). So với năm 2024, điểm chuẩn năm nay của trường ở nhiều ngành đều giảm. Năm 2024, điểm chuẩn dao động từ 21,35-26,57 điểm thì năm nay điểm chuẩn dao động từ 18-25,55 điểm. Trong đó, nhiều ngành có điểm chuẩn giảm mạnh như: ngành Dược học 22 điểm (giảm 3,51 điểm); Dinh dưỡng 18 điểm (giảm 5,20 điểm); Điều dưỡng 19,60 điểm (giảm 3,97 điểm). Trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội) lấy điểm chuẩn từ 19-27,43 điểm, áp dụng với mọi phương thức xét tuyển. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Y khoa tăng nhẹ 0,28 điểm; các ngành còn lại giảm. Cụ thể, ngành Điều dưỡng, điểm chuẩn ở mức 19, thấp hơn năm ngoái 5,49 điểm. Tại Trường ĐH Dược Hà Nội, điểm chuẩn dao động từ 20-24,5 điểm, giảm từ 1-4,26 điểm so với năm ngoái.

Với nhóm ngành sư phạm, Trường ĐH Sài Gòn lấy điểm chuẩn dao động từ 18,43-28,98 điểm (năm ngoái điểm chuẩn cao nhất là 28,25 điểm). Trong đó, ngành Sư phạm Hóa học dẫn đầu với 28,98 điểm (tăng 2 điểm so với năm 2024); kế đến là các ngành Sư phạm Địa lý 28,55 điểm, Sư phạm Lịch sử 28,39 điểm. Đối với các ngành không có hệ số môn chính, điểm cao nhất là ngành Giáo dục Mầm non với 24,20 điểm. Tại ĐH Huế, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, lấy điểm chuẩn từ 15-30 điểm, trong đó cao nhất là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc, cùng mức 30 điểm. So với năm trước, điểm chuẩn của cả hai ngành này đều tăng từ 2,9-3,5 điểm. Ngoài ra, 7 ngành có điểm chuẩn từ 27 trở lên gồm: Sư phạm tiếng Pháp; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng tiếng Anh); Giáo dục Chính trị; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Địa lý; Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, thí sinh trúng tuyển muốn nhập học cần thực hiện các bước sau. Trước tiên, thí sinh phải xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8 tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/. Sau đó, thí sinh xác nhận nhập học và nộp lệ phí nhập học (trực tiếp hoặc trực tuyến) theo hướng dẫn của từng trường. Từ ngày 1-9 đến tháng 12-2025, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được xét tuyển bổ sung khi không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

