Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn năm 2025

Ngày 23-8, Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2025 theo hai phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt có điểm chuẩn cao nhất với 20,5 điểm.

Cụ thể, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt cùng lấy 20,5 điểm; ngành Dược học và Y học cổ truyền lấy 19 điểm; các ngành sức khỏe khác 17 điểm. Các ngành còn lại lấy điểm chuẩn chung là 15 điểm.

Điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: NTCC

Ở phương thức xét học bạ THPT, nhóm ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Y học cổ truyền và Dược học có điểm chuẩn cao nhất với 24 điểm, đồng thời yêu cầu thí sinh có học lực lớp 12 từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Các ngành như Kỹ thuật hình ảnh y học, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Điều dưỡng lấy 19,6 điểm, kèm điều kiện phụ là học lực lớp 12 từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.

Những ngành còn lại đồng loạt có điểm chuẩn xét học bạ là 18 điểm.

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ. Ảnh: NTCC

Năm 2025, Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh khoảng 6.000 chỉ tiêu với 38 ngành đào tạo, theo bốn phương thức: xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập từ bậc trung cấp trở lên và thi tuyển sinh riêng.

Mức học phí dao động theo nhóm ngành:

- Nhóm Khoa học xã hội nhân văn, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Công tác xã hội, Du lịch, Khách sạn dao động từ 8.050.000 đồng – 8.100.000 đồng/học kỳ.

- Nhóm ngành Khoa học sự sống, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông - lâm nghiệp và thủy sản học phí khoảng 8.500.000 đồng - 8.800.000 đồng/học kỳ.

- Ngành Thiết kế đồ họa là 13.300.000 đồng/học kỳ.

- Nhóm ngành sức khoẻ: Học phí ngành Thú y là 6.600.000 đồng/học kỳ; Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học là 11.600.000 đồng/học kỳ; Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng và Hộ sinh có học phí 14.000.000 đồng/học kỳ; Ngành Dược có học phí 18.750.000 đồng/học kỳ; Ngành Y học cổ truyền là 30.500.000 đồng/học kỳ; Ngành Y khoa là 34.000.000 đồng/học kỳ; Ngành Răng - Hàm - Mặt học phí là 39.000.000 đồng/học kỳ.

Đáng chú ý, trường dành 46 suất học bổng toàn phần cho tân sinh viên hệ đại học chính quy năm 2025 đến từ các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long có đông đồng bào Khmer sinh sống. Học bổng áp dụng cho tất cả ngành, trừ: Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt và Dược học.

Cụ thể: tỉnh Vĩnh Long 12 suất, gồm: tỉnh Vĩnh Long (trước đây) 6 suất, tỉnh Trà Vinh (trước đây) 6 suất; tỉnh An Giang 12 suất (gồm tỉnh Kiên Giang (trước đây) 6 suất, tỉnh An Giang (trước đây) 6 suất); thành phố Cần Thơ 16 suất (gồm tỉnh Sóc Trăng (trước đây) 10 suất, tỉnh Hậu Giang (trước đây) 6 suất); tỉnh Bạc Liêu (trước đây) 6 suất.

Bên cạnh học bổng toàn phần dành cho tân sinh viên, Trường Đại học Cửu Long còn triển khai nhiều chính sách khuyến học khác nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích học tập. Trong đó có các loại học bổng như: học bổng thường niên, học bổng khuyến học - khuyến tài, học bổng Lê Đức Hiện, học bổng Hiệu trưởng, Mô tô học bổng...

Ngoài ra, nhà trường còn vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ học bổng với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tiếp sức cho sinh viên nghèo, vượt khó, vươn lên trong học tập.

TRẦN TRANG