Điểm chuẩn các trường công an: Cao nhất 26,28 điểm

Sáng 23-8, các trường công an đã công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn của 7 trong 8 trường công an từ 15,95 đến 26,28 điểm, mức thấp nhất và cao nhất đều của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Trong đó, Học viện An ninh nhân dân công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân từ 18,78 đến 26,27 điểm, mức cao nhất áp dụng với nữ sinh các tỉnh Bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Nữ sinh đăng ký ngành Kỹ thuật hậu cần của Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân cần đạt 25,21 điểm điểm mới đỗ, ngành này cao nhất trường…

Học viện Cảnh sát nhân dân lấy điểm từ 18,67-26,01 điểm.

Trường Đại học An ninh nhân dân lấy từ 17,66-26,05 điểm.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân lấy từ 15,95-26,28 điểm

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy lấy điểm chuẩn từ 19,75 đến 24,23 điểm, mức cao nhất áp dụng với thí sinh nữ khu vực phía Bắc. Điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.350 sinh viên, trong khi khoảng 23.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào khối trường này, cao kỷ lục. Nhóm này sử dụng các phương thức: xét kết hợp điểm kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và kết quả thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an; dựa vào kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế…

LÂM NGUYÊN

