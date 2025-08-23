Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Mở TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM tăng nhẹ

Hội đồng tuyển sinh các trường: ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Mở TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Phần lớn ngành học nhích nhẹ điểm so với năm 2024.

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Sài Gòn năm 2025 là điểm đã quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30 đối với tất cả các phương thức và các tổ hợp xét tuyển, trong đó thấp nhất là 18,43 và cao nhất 28,98 điểm. Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên dao động từ 22,00 đến 28,98 điểm.

Đối với điểm chuẩn năm 2025, có nhiều ngành được tính hệ số môn chính khác nhau, trong đó:

Đối với các ngành có hệ số môn chính x 5, cao nhất là ngành Sư phạm Hóa học với 28,98 điểm, kế tiếp là ngành Sư phạm Địa lý với 28,55 điểm.

Đối với các ngành có hệ số môn chính x 4, cao nhất là ngành Sư phạm Tiếng Anh với 27,19 điểm, kế tiếp là ngành Ngôn ngữ Anh với 24,80 điểm.

Đối với các ngành có hệ số môn chính x 3, cao nhất là ngành Giáo dục Chính trị với 25,66 điểm, kế tiếp là ngành Giáo dục Tiểu học với 25,12 điểm.

Đối với các ngành không có hệ số môn chính, cao nhất là ngành Giáo dục Mầm non với 24,20 điểm.

Xem điểm chuẩn theo ngành của Trường ĐH Sài Gòn

Trường Đại học Mở TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2025. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Tâm lý học - 24 điểm.

Điểm chuẩn xét từ điểm thi tốt nghiệp dao động từ 15 đến 24. Ngành Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất là 24. Nhiều ngành có điểm chuẩn từ 15 đến 20.

Với phương thức xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn cao nhất là 870, vẫn thuộc ngành Tâm lý học.

Được biết, năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Mở TPHCM dao động từ 16 đến 24,75 điểm.

Xem điểm chuẩn Trường Đại học Mở TPHCM

Trường Đại học Sư phạm TPHCM vừa công bố kết quả trúng tuyển Đại học, Cao đẳng ngành GDMN chính quy theo các phương thức Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi ĐGNLCB kết hợp học bạ THPT và Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên.

Theo đó, điểm trúng tuyển năm 2025 có xu hướng giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm 2024. Đáng chú ý, có 2 ngành có điểm trúng tuyển đạt trên 29 điểm và 4 ngành trên 28 điểm. Đặc biệt, ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, xu hướng này thể hiện rõ rệt khi nhiều ngành tiếp tục duy trì mức chuẩn cao, phản ánh sức hút bền vững của khối sư phạm và mặt bằng thí sinh có năng lực ổn định. Sư phạm Hóa học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất nhóm này đạt 29.38 điểm.

Theo TS. Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, nguyên nhân chính khiến điểm chuẩn các ngành sư phạm duy trì ở ngưỡng cao đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố: chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và hệ sinh thái thực tập nghề nghiệp được thiết kế chặt chẽ cùng các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho sinh viên sư phạm theo quy định hiện hành đã củng cố niềm tin của thí sinh và phụ huynh trong việc lựa chọn nghề nghiệp, đồng thời lý giải mức độ cạnh tranh ngày càng rõ nét ở các ngành sư phạm mũi nhọn.

Các ngành ngoài sư phạm cũng thu hút sự quan tâm lớn trong mùa tuyển sinh năm nay. Ngành Tâm lý học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là 28.08 điểm.

Xem điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM

