Giáo dục

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Bộ GD-ĐT mở cổng đăng ký thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

SGGP

Ngày 17-4, Hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT mở cổng cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đăng ký thử thông tin cá nhân trên hệ thống. Thời gian đăng ký thử kéo dài đến hết ngày 21-4. Trong đó, thí sinh là học sinh lớp 12 các trường THPT, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên sử dụng tài khoản đã được sở GD-ĐT cấp.

Thí sinh tự do đăng ký bằng tài khoản VNeID qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký thử, các dữ liệu đăng ký thử sẽ bị xóa trước khi thí sinh bước vào giai đoạn đăng ký chính thức.

Tại TPHCM, theo ghi nhận nhanh từ các trường THPT, ngày đầu đăng ký thử không xảy ra tình trạng nghẽn mạng do số lượng học sinh đăng ký chưa nhiều, không tập trung trong một thời điểm. Tuy nhiên, một trong những thông tin học sinh cần lưu ý để tránh sai sót là mã số đơn vị hành chính tỉnh, thành sau sắp xếp địa giới hành chính.

Sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký thử, từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 1-7.

Tin liên quan
THU TÂM

Từ khóa

Thi tốt nghiệp THPT 2026 Thí sinh đăng ký dự thi thi trực tuyến

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn