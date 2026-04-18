Bộ GD-ĐT mở cổng đăng ký thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 17-4, Hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT mở cổng cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đăng ký thử thông tin cá nhân trên hệ thống. Thời gian đăng ký thử kéo dài đến hết ngày 21-4. Trong đó, thí sinh là học sinh lớp 12 các trường THPT, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên sử dụng tài khoản đã được sở GD-ĐT cấp.

Thí sinh tự do đăng ký bằng tài khoản VNeID qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký thử, các dữ liệu đăng ký thử sẽ bị xóa trước khi thí sinh bước vào giai đoạn đăng ký chính thức.

Tại TPHCM, theo ghi nhận nhanh từ các trường THPT, ngày đầu đăng ký thử không xảy ra tình trạng nghẽn mạng do số lượng học sinh đăng ký chưa nhiều, không tập trung trong một thời điểm. Tuy nhiên, một trong những thông tin học sinh cần lưu ý để tránh sai sót là mã số đơn vị hành chính tỉnh, thành sau sắp xếp địa giới hành chính.

Sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký thử, từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 1-7.

