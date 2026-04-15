TPHCM: Công bố cùng lúc kết quả tuyển sinh đối với 2 nhóm đối tượng ưu tiên

Đại diện UBND phường, xã tham gia Hội nghị tập huấn quy trình tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai tuyển sinh đầu cấp sau sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời là năm đầu tiên tuyển sinh trong bối cảnh mới chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đó, khu vực 1 (TPHCM trước đây), năm học 2026-2027 là năm thứ tư triển khai bản đồ GIS trong tuyển sinh đầu cấp, giúp phân tuyến dựa trên nơi ở thực tế. Riêng đối với khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) là năm đầu tiên triển khai bản đồ GIS.

Do đó, công tác tập huấn được triển khai kỹ lưỡng, thống nhất cách làm, đảm bảo tuyển sinh "ba đúng" gồm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng tiến độ.

"Năm học 2026-2027, TPHCM còn địa phương chưa có trường tiểu học và THCS công lập. Do đó, UBND phường, xã, đặc khu cần phối hợp tốt với Sở GD-ĐT TPHCM để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo không để một học sinh nào không có chỗ học", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh.

Chia sẻ cụ thể về các giai đoạn thực hiện, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM) thông tin, từ ngày 14-4 đến ngày 25-5, UBND phường, xã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển sinh.

Từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6, phụ huynh học sinh đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh, đăng ký đối tượng và khu vực tuyển sinh. Trong đó, đối tượng 1 là đăng ký tuyển sinh theo nơi ở hiện tại, đối tượng 2 là những trường hợp còn lại.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, phụ huynh đăng ký cho học sinh tham gia xét tuyển các chương trình đặc thù (gồm trường tiên tiến, trường triển khai Đề án 5695, Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh) song song với đăng ký xét tuyển theo đối tượng và khu vực tuyển sinh (còn gọi là tuyển sinh đại trà).

Cô và trò lớp 5/3, Trường Tiểu học An Tây, phường Tây Nam (TPHCM). Ảnh: QUANG HUY

Nếu không đăng ký tuyển sinh đại trà, hệ thống sẽ tự động phân bổ chỗ học cho học sinh (trong trường hợp không trúng tuyển chương trình đặc thù) theo nhóm đối tượng 1 dựa vào nơi ở hiện tại.

Từ ngày 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6, các trường triển khai chương trình đặc thù tổ chức xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh.

Từ ngày 16-6 đến ngày 23-6, phụ huynh xác nhận nhập học cho học sinh đối với các trường đặc thù. Sau khi xác nhận nhập học trường đặc thù, học sinh sẽ không còn tên trong danh sách xét tuyển đại trà.

Từ ngày 24-6 đến ngày 10-7, UBND phường, xã xét tuyển đối với tuyển sinh đại trà.

Từ ngày 11-7 đến 17 giờ ngày 20-7, học sinh xác nhận nhập học đối với xét tuyển đại trà.

"Một trong những điểm mới của tuyển sinh đầu cấp năm nay là UBND phường, xã công bố cùng lúc kết quả tuyển sinh đối với hai nhóm đối tượng tuyển sinh vào ngày 10-7, không phân biệt đối tượng 1 hay đối tượng 2 như các năm trước nhằm tránh tâm lý lo lắng cho phụ huynh", ông Nguyễn Võ Đăng Khoa cho hay.

Hiện nay, không phải phụ huynh học sinh nào cũng rành về công nghệ thông tin, do đó cần có hướng dẫn cụ thể theo phương châm "cầm tay chỉ việc", không để phụ huynh tự bơi. Ngoài ra, để tránh tình trạng quá tải trong việc giải đáp thắc mắc của phụ huynh học sinh, các địa phương cần bố trí nhiều điểm hướng dẫn, có thể phân chia theo cấp học để hỗ trợ tốt nhất cho người dân (Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM)

Riêng đối với các trường THCS có nhu cầu tổ chức khảo sát năng lực để tuyển sinh vào lớp 6, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình tuyển sinh từ ra đề, tổ chức thi, chấm thi, công bố kết quả trúng tuyển đối với Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn).

Những trường THCS khác có nhu cầu tổ chức khảo sát năng lực vào lớp 6 trên địa bàn 168 phường, xã xây dựng đề án tổ chức trình UBND phường, xã cho ý kiến. Sau khi UBND phường, xã chấp thuận thì gửi hồ sơ về Sở GD-ĐT phê duyệt.

THU TÂM