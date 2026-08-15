Thế giới

Cải tổ lớn ngành đóng tàu Hải quân Mỹ

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Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký Bản ghi nhớ Tổng thống về an ninh quốc gia, trong đó chỉ đạo cải tổ sâu rộng hoạt động đóng và sửa chữa tàu chiến, đồng thời khôi phục năng lực của ngành công nghiệp hàng hải Mỹ.

Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles, USS Hartford tại Căn cứ tàu ngầm hải quân New London, Mỹ. Ảnh: NAVAL-TECHNOLOGY
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles, USS Hartford tại Căn cứ tàu ngầm hải quân New London, Mỹ. Ảnh: NAVAL-TECHNOLOGY

Theo thông cáo của Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng việc khôi phục năng lực công nghiệp hàng hải là cần thiết để đáp ứng kế hoạch mở rộng lực lượng Hải quân.

Bản ghi nhớ yêu cầu trong vòng 60 ngày, Bộ trưởng Chiến tranh phải trình kế hoạch thay thế Hệ thống Phóng máy bay điện từ tiên tiến (EMALS) cùng thang nâng vũ khí tiên tiến bằng hệ thống phóng hơi nước và thủy lực truyền thống trên tàu sân bay CVN-81 USS Doris Miller, chiếc thứ tư thuộc lớp Gerald R. Ford. CVN-81 dự kiến đặt sống tàu vào cuối năm nay và bàn giao vào năm 2034.

Bản ghi nhớ cũng yêu cầu lập xưởng hải quân công lập thứ 5, nhằm tăng năng lực sửa chữa tàu ngầm và tàu sân bay. Bộ trưởng Chiến tranh phải trình kế hoạch trong vòng 120 ngày, trong đó xem xét các địa điểm gần Hạm đội Thái Bình Dương, gồm khu vực lục địa Mỹ, Alaska, Hawaii và các vùng lãnh thổ Mỹ.

Hiện Hải quân Mỹ có 4 xưởng hải quân công lập tại Virginia, Maine, Washington và Hawaii.

Giới phân tích quốc phòng Mỹ nhận định các biện pháp trên phản ánh nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm tăng quy mô Hải quân, rút ngắn thời gian đóng và sửa chữa tàu, khôi phục ngành đóng tàu trong nước và tận dụng năng lực của các đồng minh trong giai đoạn chuyển tiếp.

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hải quân Mỹ đóng tàu Donald Trump Bản ghi nhớ Tổng thống an ninh quốc gia

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