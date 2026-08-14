Thế giới

Mỹ chuẩn bị biện pháp trừng phạt kinh tế "chưa từng có" đối với Iran

SGGPO

Ngày 13-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Washington có kế hoạch công bố các biện pháp "chưa từng có" nhằm cô lập nền kinh tế Iran.

Thủ đô Tehran tháng 6-2026. Ảnh: XINHUA
Thủ đô Tehran tháng 6-2026. Ảnh: XINHUA

Theo kênh CNBC, ông Scott Bessent khẳng định: “Chúng tôi đã chuyển từ chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội (Epic Fury) sang Cơn thịnh nộ Kinh tế. Theo lệnh của Tổng thống, chúng tôi đã nâng mức độ nghiêm trọng lên một tầm cao mới”.

Bộ trưởng Scott Bessent không nêu chi tiết, nhưng cho biết các biện pháp này sẽ được kết hợp với hoạt động phong tỏa hải quân của Washington đối với Iran. Dự kiến, các biện pháp sẽ công bố trong tuần tới.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Mỹ vào cuối ngày 13-8, khẳng định quân đội nước này hoàn toàn có đủ năng lực duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran trong thời gian không giới hạn.

Thỏa thuận hòa bình tạm thời ký tháng 6 nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy các biện pháp nới lỏng kinh tế. Tuy nhiên, một số điều khoản nhanh chóng châm ngòi cho tranh chấp về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Hoạt động nhập khẩu dầu của Iran đã bị đình trệ. Giới chức Iran hạn chế phân phối nhiên liệu, điện và kiểm soát tiếp cận ngoại tệ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo lạm phát chung của Iran sẽ gần 69% trong năm nay, cao nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

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