Xuất khẩu quốc phòng Ấn Độ lập kỷ lục hơn 4 tỷ USD

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, xuất khẩu quốc phòng của nước này đạt mức kỷ lục 384,24 tỷ rupee (khoảng 4,03 tỷ USD) trong tài khóa 2025-2026.

Tên lửa Brahmos của Ấn Độ. Ảnh: ASIA TIMES

Trong thông điệp gửi các lực lượng vũ trang trước thềm ngày Độc lập 15-8, ông Singh cho rằng, kết quả trên phản ánh bước tiến mạnh mẽ của Ấn Độ trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và từng bước mở rộng hiện diện trên thị trường vũ khí quốc tế.

Trong năm qua, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) đã phê duyệt các dự án trị giá hơn 8.750 tỷ rupee (khoảng 91,7 tỷ USD) nhằm thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng vũ trang, tăng cường năng lực tác chiến và củng cố hạ tầng quốc phòng tại các khu vực chiến lược.

New Delhi những năm gần đây đẩy mạnh chương trình “Ấn Độ tự cường” trong lĩnh vực quốc phòng, khuyến khích sản xuất trong nước và tăng xuất khẩu các hệ thống, trang thiết bị quân sự. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa nước này trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quốc phòng lớn trên thế giới.

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