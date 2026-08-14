Hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro diễn ra tại nhiều nước

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro (13-8-1926 - 13-8-2026), nhiều nước đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tuần hành trang trọng.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro tại Moscow, Nga. Ảnh: SOCIEDAD HISTORICA MILITAR DE RUSIA

Ngày 13-8, tại Nga, hàng trăm công dân Cuba và Nga tập trung tại Quảng trường Fidel Castro ở thủ đô Moscow nhân sự kiện 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro.

Phát biểu trước tượng đài Lãnh tụ Fidel Castro, Đại sứ Cuba tại Nga Enrique Orta ôn lại những đóng góp to lớn của ông đối với cách mạng thế giới, nhấn mạnh Lãnh tụ Fidel Castro đã dành trọn đời nâng cao dân trí và vun đắp tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia.

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro tại Điện Panteón Nacional, thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh: PRENSA LATINA

Tại Venezuela, lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro diễn ra trang trọng ở Điện Panteón Nacional, thủ đô Caracas. Tại sự kiện, các đại biểu cùng ký vào văn bản tưởng niệm, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc và tôn vinh sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Lãnh tụ Fidel Castro vì độc lập, chủ quyền của các dân tộc.

Tuần hành kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro tại Chile. Ảnh: PRENSA LATINA

Tại Chile, người dân mang theo cờ và băng rôn tuần hành qua tuyến phố đi bộ Paseo Ahumada ở thủ đô Santiago để tri ân vị lãnh tụ Cuba. Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên, đại diện các tổ chức xã hội, nhà hoạt động nhân quyền cùng thành viên Phong trào Đoàn kết với Cuba.

Tại Cộng hòa Dominica, lễ kỷ niệm diễn ra tại thị trấn Maizal, tỉnh Valverde, kết nối cộng đồng người Cuba, các thành viên Chiến dịch Dominica Đoàn kết với Cuba cùng nhiều lãnh đạo chính trị, xã hội địa phương. Các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Lãnh tụ Fidel Castro.

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro tại Nicaragua. Ảnh: PRENSA LATINA

Tại Nicaragua, Trường Đại học Quốc gia Tự chủ Nicaragua (UNAN-Managua) tổ chức lễ tri ân trang trọng, tôn vinh di sản chính trị, đạo đức và tinh thần cách mạng bất diệt của Nhà lãnh đạo Cuba nhân sự kiện này.

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