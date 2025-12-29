Cẩm Ly, Thanh Ngọc, Hồ Trung Dũng và dàn hoa - á hậu hát “Chào Năm Mới 2026”

Chào Năm Mới 2026 hội tụ những giọng ca nhiều thế hệ, những màn kết hợp độc đáo, hứa hẹn là bữa tiệc âm nhạc, thời trang đặc sắc trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới.

Đông đảo nghệ sĩ, hoa á hậu quy tụ trong chương trình Chào Năm Mới 2026

Chào Năm Mới là chương trình nghệ thuật thường niên do Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Sen Vàng thực hiện, phát sóng trên kênh THVL1, đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của đông đảo khán giả mỗi dịp chào năm mới. Năm nay chương trình sẽ lên sóng vào 23 giờ 15 phút ngày 31-12.

Chào Năm Mới 2026 chủ đề “Khúc xuân hội tụ” được đầu tư công phu, sáng tạo và chỉn chu dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

“Sân khấu được thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, thời trang và hiệu ứng trình diễn, mang đến những tiết mục mang màu sắc trẻ trung, tươi mới, đậm không khí xuân. Bên cạnh đó là những ca khúc gắn liền với đời sống người dân, mang âm hưởng dân ca, để khán giả có một “bữa ăn tinh thần” cuối năm thật trọn vẹn”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Chào Năm Mới 2026 do MC Nguyên Khang và Á hậu - ca sĩ Hera Ngọc Hằng dẫn dắt. Chương trình có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca tên tuổi như Cẩm Ly, Thanh Ngọc, Hồ Trung Dũng, Điền Trung, Thanh Thảo… đến các ca sĩ triển vọng như Lưu Hiền Trinh, Phú Luân, Phan Như Thùy, Ngô Thái Ngân, Jack Long, Quách Phú Thành…

Đặc biệt, Chào Năm Mới 2026 còn quy tụ dàn hoa - á hậu, nam - á vương của Miss Grand Vietnam các năm: Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi; Nam vương Phạm Tuấn Ngọc; Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Nguyễn Thị Cẩm Ly, Đinh Y Quyên, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Thúy An, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi; Á vương Võ Minh Toại.

Các người đẹp sẽ trình diễn tiết mục trình diễn thời trang, giới thiệu BST dạ hội của NTK Phạm Đăng Anh Thư.

Ca sĩ Cẩm Ly

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Ca sĩ Thanh Ngọc

Ca sĩ Hồ Trung Dũng

Nam vương Tuấn Ngọc

Á hậu Tuấn Ngọc

Ca sĩ Jack Long

TIỂU TÂN