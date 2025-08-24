Thủ tướng Phạm Minh Chính vào Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5

Chiều tối 24-8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5

Cùng dự có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, vào hồi 16 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An khoảng 470km, Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ và được dự báo còn có khả năng mạnh thêm trước khi áp sát đất liền.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại cuộc họp

Dự báo chiều tối mai (25-8), bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 (rất lớn) tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này khi bão đổ bộ. Từ chiều và đêm 24-8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5-7m vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m. Biển động dữ dội. Ven biển tỉnh Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ cao ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven biển, cửa sông do sóng lớn và nước dâng vào chiều và tối 25-8.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tinh thần “phòng hơn là chống”, phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị ngay từ hôm nay, với tinh thần chuẩn bị cao nhất; đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Thủ tướng yêu cầu đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thiên tai ngày càng khốc liệt, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Những năm gần đây tình hình thiên tai, bão lũ ở nước ta diễn biến rất phức tạp. Đây là tình huống thiên tai đặc biệt nguy hiểm, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Các cấp, các ngành phải quán triệt tinh thần “4 tại chỗ”, đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất.

Quang cảnh cuộc họp

Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng ứng phó của từng bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Cơ quan khí tượng thủy văn phải cập nhật dự báo liên tục, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi với cơ quan quốc tế để nâng cao độ tin cậy khi bão đổ bộ. Ban chỉ huy các cấp, nhất là các tỉnh ven biển và miền núi, cần khẩn trương vào cuộc, chuẩn bị chu đáo mọi phương án, mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng ứng phó của từng bộ, ngành, địa phương

Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, kiểm tra tình hình ứng phó bão của địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra tình hình ứng phó bão ở phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Có thể di dời gần 587.000 dân tránh bão số 5 (Kajiki) Theo ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, sáng nay 24-8, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… đã họp khẩn để rà soát kế hoạch ứng phó cơn bão số 5 (Kajiki). Cuộc họp ứng phó bão số 5 sáng 24-8 tại Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Tại cuộc họp, 4 địa phương đã báo cáo sẵn sàng sơ tán người dân đi tránh bão, gồm các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Quảng Trị, TP Huế và TP Đà Nẵng. Theo rà soát, có 152.387 hộ (586.770 người) cần phải di dời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Trong đó, TP Đà Nẵng là địa phương có số dân di dời lớn nhất với 52.500 hộ, tiếp theo là tỉnh Quảng Trị 42.708 hộ, tỉnh Thanh Hóa 40.830 hộ và TP Huế 16.349 hộ. Những địa phương còn lại đang rà soát và lên phương án, chưa có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm báo cáo mức độ nguy hiểm của bão số 5 Hiện, công tác kiểm soát tàu thuyền và bảo đảm an toàn trên biển đã được khẩn trương thực hiện. Lực lượng biên phòng đã thông báo và hướng dẫn cho 59.613 phương tiện với 248.820 ngư dân và thuyền viên chủ động phòng tránh. Riêng các tàu trong vùng nguy hiểm đang được yêu cầu di chuyển khỏi khu vực ảnh hưởng. Hiện, 7 địa phương ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển để hạn chế rủi ro. Người dân miền Trung đóng nẹp cửa sổ để che chắn gió trước bão số 5. Ảnh: VTC NEWS Ông Vũ Xuân Thành cho biết, các ngành chức năng cũng đã đánh giá nguy cơ thiệt hại lớn đối với diện tích nuôi trồng thủy sản (hơn 58.000ha, gần 6.000 lồng bè cùng hàng trăm chòi canh ven biển). Cùng với đó, khoảng 294.500ha lúa, 77.200ha cây ăn trái và 57.000ha cao su ở khu vực Bắc Trung bộ có khả năng chịu tác động mạnh khi bão đổ bộ. PHÚC HẬU

DUY CƯỜNG