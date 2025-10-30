Cấm xe tải trên 7,5 tấn, xe khách 29 chỗ lưu thông làn 1 đường cao tốc TPHCM – Trung Lương

Ngày 30-10, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) tổ chức thí điểm phương án phân làn mới trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Trong đó, cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ lưu thông trên làn 1 (sát dải phân cách giữa).

Thí điểm cấm xe tải nặng, xe khách lớn chạy làn 1 cao tốc TPHCM- Trung Lương

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Theo quyết định, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương gồm 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp (mỗi chiều có 2 làn xe chạy, 1 làn dừng khẩn cấp). Trong đó, làn 1 (sát dải phân cách giữa) cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông. Các loại xe được phép đi làn 1 phải tuân thủ tốc độ tối đa 100 km/giờ và tối thiểu 80 km/giờ (tăng từ 60 lên 80 km/giờ).

Làn 2 (gần làn dừng khẩn cấp) cho phép mọi loại phương tiện được phép lưu thông trên cao tốc, với tốc độ tối đa 100 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ. Phương tiện đi làn 2 được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó trở lại làn 2 để tiếp tục di chuyển, nhưng phải bảo đảm khoảng cách an toàn.

Phương án tổ chức giao thông thí điểm này sẽ được áp dụng trong 1 tháng kể từ ngày 27-10 nhằm đánh giá hiệu quả trước khi triển khai chính thức. Theo đó, trước 10 ngày khi kết thúc thời gian thí điểm, Khu Quản lý đường bộ IV phải hoàn thiện và đề xuất phương án tổ chức giao thông thay thế phù hợp.

Cục Đường bộ giao Khu Quản lý đường bộ IV kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng phương án, kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Ghi nhận thực tế, từ ngày 22-9 đến nay, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7- Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã triển khai giải pháp tuyên truyền các thông tin hướng dẫn phân làn mới trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương như: phát loa lưu động liên tục trên tuyến, tuyên truyền tại các trạm thu phí, đăng tải trên mạng xã hội Facebook và hiển thị trên các bảng thông tin điện tử dọc theo tuyến đường…

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, hiện nay các ngành chức năng đang khẩn trương lắp đặt biển báo giao thông (theo phương án phân làn mới) để thuận lợi hơn cho người tham gia giao thông trên tuyến. Dự kiến, hôm nay sẽ hoàn thiện lắp đặt các biển báo, đơn vị sẽ triển khai thực hiện thí điểm phương án phân làn và quy định tốc độ mới.

NGỌC PHÚC