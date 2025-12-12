Quảng Ngãi: Nhiều mối nguy từ xe chở vật liệu

Ngày 12-12, UBND phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã có văn bản đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, xử lý nghiêm các xe tải vi phạm quy định về tải trọng và vệ sinh môi trường trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn.

Xe vận chuyển cát để nước chảy tràn ra đường, đoạn qua phường Kon Tum

Theo văn bản, thời gian gần đây, UBND phường Kon Tum nhận được nhiều phản ánh xe tải chở vật liệu xây dựng có biểu hiện chở quá tải, quá khổ, hàng hóa không che chắn an toàn, để nước rò rỉ và làm rơi vãi vật liệu xuống đường. Tình trạng này diễn ra đặc biệt vào ban đêm, gây mất an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nhận thấy các vi phạm này vượt quá thẩm quyền xử lý của địa phương, UBND phường đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Như Báo SGGP đã phản ánh, các xe chở cát từ Quảng Ngãi về Gia Lai di chuyển trên Quốc lộ 24 và đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Kon Tum và các xã phường lân cận, để nước chảy từ xe xuống mặt đường, gây ảnh hưởng môi trường.

HỮU PHÚC